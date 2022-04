Atriz Pamela Otero relata sobre seu explante de silicone

A atriz brasileira Pamela Otero, que atualmente participa do Reality Show Juju Boot Camp – estreou sua 2º temporada com transmissão no Canal E! e Universal Plus – conta sua experiência de realizar o explante de silicone, a retirada das próteses, mesmo no auge dos seus trabalhos no teatro e na TV.



Pamela colocou silicone em 2005, quando tinha 18 anos, inspirada pelo mercado e padrões de beleza da época, que relacionava o número do sutiã com a possibilidade de conseguir mais trabalhos.



“Coloquei a prótese de silicone apenas porque o mercado de trabalho pedia esse tipo de silhueta, era como um passaporte para ser aceita, minhas próteses não eram tão grandes e eu também nunca fui de usar decotes muito profundos, mas a partir disso, novas portas se abriram e novos trabalhos apareceram na moda quando passei ter seios maiores.” Diz a atriz.



Em novembro de 2021, no auge da sua carreira como atriz, Pamela Otero decidiu realizar o explante das próteses mamárias após não se ver mais seguindo um padrão de beleza exigido pela sociedade ou pelos trabalhos e por entender todos os malefícios que as próteses podem causar.



“Muitas mulheres têm receio de não gostar quando realizam o explante! E não, eu não tive nenhum problema com a retirada das próteses. Mas elas não estavam em perfeito estado como eu as via nos exames, estavam mais murchas e esvaziadas! E eu fui feliz enquanto eu as tinha, mas tinha desconfortos e dores muito fortes que melhoraram com o explante: dores intestinais, estufamentos abdominais, e meus exames eram todos ótimos, meus desconfortos faziam parte da síndrome do silicone falada por pouquíssimos médicos, inclusive! Depois do explante não tive mais”. Relata Pamela.





“Eu não sinto a menor falta das próteses e amo sentir meu corpo sem elas! Na verdade, eu senti falta de mim mesma quando elas estavam comigo nesse tempo todo (foram 17 anos). Sair do padrão que te colocam é algo libertador demais! Trabalho como atriz e modelo e não tem como negar que ainda existe um padrão FORTE sobre como os corpos devem ser, mesmo em marcas que querem vender o contrário. Meu peito está aqui! O que saiu foi um volume de prótese que nunca foi meu”, complementa Pamela.



Mulheres são diferentes, corpos são diferentes, seios são diferentes – um é diferente do outro.

Essa diversidade feminina é encantadora.