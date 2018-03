Tráfego de brasileiros registra novos recordes no aeroporto internacional de Orlando

Os passageiros brasileiros estão vindo a Orlando e à Flórida Central em números recordes. Após dificuldades econômicas que assolaram todo país, a viagem de brasileiros com destino à terra do Mickey Mouse deve atingir novos recordes em 2018. Uma pesquisa realizada em outubro pela Reuters prevê que o PIB brasileiro passará de 0,7% em 2017 para 2,3% em 2018, o que aponta crescimento na demanda local, melhoria nos gastos domésticos e aumentos nos investimentos e despesas em bens duráveis.

Phil Brown, diretor executivo da Greater Orlando Aviation Authority, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Orlando, afirma que o aumento das viagens de brasileiros à cidade tem um impacto muito positivo para a economia. “Este ressurgimento de nosso terceiro maior mercado internacional traz um impulso bem-vindo à economia local. Com os recentes aumentos de assentos vindos do Brasil, o impacto econômico projetado para 2018 que é de quase US$1 bilhão e aumento de 111% em relação a 2013”, destaca Brown.

Linhas aéreas – a nova rota da GOL, a rota LATAM desde Fortaleza e o aumento de capacidade da Azul e Delta, contribui para aumentar a quantidade de assentos sem escalas do Brasil para Orlando, prometendo atingir uma máxima histórica de 486.000 em 2018. O recorde anterior foi de 361 mil antes da recessão brasileira.

Informações básicas sobre MCO: com mais de 44,6 milhões de passageiros anuais, MCO é o aeroporto mais movimentado da Flórida e 13º mais movimentado nos EUA. O aeroporto é estrategicamente muito bem localizado, está a 2 horas de distância de 60% das residências do Estado.