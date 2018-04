Edição de abril/2018 – pág. 14

Sucesso pra cachorro!

Por Geovany Dias

Pelo tamanho, ele já chama atenção: com 1,52 de altura e pesando 37kg, Bono é resultado de uma rara raça chamada Goldendoodle, híbrido de Poodle com Golden Retriever. O “cãozinho” de apenas dois anos de idade faz sucesso nas redes sociais mundo a fora. Com mais de 82 mil seguidores no Instagram, @BonoDoodle ganha milhares de likes em minutos. Uma fama animal! “A gente já teve mascote na loja antes, mas foi antes das redes sociais. E aí quando a gente começou a divulgar o Bono no Instagram, foi um estouro. É impressionante como as coisas ganham uma repercussão enorme nas redes sociais”, declara Carina Martins, gerente geral da loja Brazil Center e mamãe do Bono.

A super fama do “bichinho” começou há mais de um ano, quando a atriz global Giovanna Antonelli passou na loja para fazer umas compras. Assim como qualquer outro, ela se impressionou com o tamanho do Bono. “A Giovanna chegou aqui e estava olhando os produtos da loja quando o Bono chegou e abraçou a Carina. Ela ficou empolgada com o tamanho do Bono e com o carinho dele com a Carina. Na hora ela fez vários vídeos dele e postou nas redes sociais. Em questão de horas, milhares de pessoas já estavam seguindo o Bono”, contou Julio Martins, esposo de Carina.

Ao que parece, Bono tem mesmo um carisma para atrair famosos. Pouco depois da Giovanna foi a vez do Padre Fábio de Melo aparecer na loja e conhecer nosso digital influencer. “O padre Fábio, quem conhece sabe, adora cachorro. Sempre posta várias fotos no perfil dele então foi o Bono pra ele foi um achado! O padre ficou mais de duas horas aqui na loja, sentou, brincou com o Bono, tirou fotos, filmou… Foi muito bom!”, destacou Julio com entusiasmo.

Após a visita do padre, a fama do nosso goldendoodle decolou. Hoje o perfil dele nas redes sociais coleciona fotos com famosos: Tatá Werneck, Rodrigo Faro, Wanessa Camargo, Ludmilla, Deborah Secco e vários outros nomes já se renderam ao abraço do Bono. A popularidade é tamanha que, para a celebridade canina é preciso ficar de olho na agenda. “A gente ficou muito empolgado com esse boom do Bono logo quando começou. Todo dia tinha gente vindo na loja pra vê-lo, tirar foto e brincar com ele. Temos acompanhamento de veterinário e, para evitar que ele fique cansado demais ou estressado, agora a gente tem uma schedule: de segunda a sexta ele atende ao público pela manhã e pela tarde. Nos fins de semana ele descansa”, explica Carina que, dedicada, sempre garante que o cãozinho está bem e sadio.

Essa vida de famoso não é fácil. Carina contou ainda que o público está sempre sedento para ver quais as peripécias desse ídolo de quatro patas. “Todo mundo quer saber dele. Agente posta no Stories* direto. A galera responde, manda beijo. É muito gostoso ver esse carinho das pessoas com o meu gordinho”, confessa a mamãe.

Mas nem só de flashes é feita a vida deste famoso. Bono agora está em treinamento para ser therapy dog, uma modalidade de adestramento em que o cachorro é treinado para dar afeto, conforto e amor a pessoas em hospitais, lares de idosos, escolas e áreas de desastres. “A gente acha que ele pode contribuir muito com a sociedade, levando alegria para as pessoas em muitos lugares. A gente sente isso quando ele vai pela rua e todo mundo sorri, faz carinho, porque ele é muito dócil. Então queremos que ele leve essa alegria mais e mais”, relata Julio. Bono recebe treinamento em inglês e português, para que consiga entender comandos em ambos idiomas quando estiver em ação como therapy dog.

O próximo passo da fama agora é o lançamento da marca própria Bono Doodle. A coleção de capinhas e suportes para celular já começaram a ser vendidas e a renda já tem um destino: será doada para abrigos caninos. “Acho que a melhor forma de agradecermos ao Bono e a todos esses seres lindos que são os cachorros, que amam a gente de uma forma única, é apoiando quem ajuda e cuida deles. Ainda estamos vendo quais são as instituições que vamos ajudar, mas com certeza ajudaremos quantas forem possíveis”, revelou Carina, com emoção. Esse sim é ídolo, hein? É inspiração para cachorro nenhum botar defeito!

*Stories é como se chama a extensão da rede social Instagram que permite a atualização de informações em vídeos de 15 segundos que ficam disponíveis por 24h em cada perfil