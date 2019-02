Edição de fevereiro/2019 – p. 18

Rafael Almeida incentiva “The Coletion” em Orlando

Para o ator, diretor, músico e produtor Rafael Almeida, da “Bmouse Productions”, responsável pela Exposição “The Coletion”, da artista plástica Jacqueline DeAndrade, a escolha por telas com ícones do futebol brasileiro foi um passo acertado, o que reverteu no sucesso alcançado junto ao grande público. A homenagem retratou jogadores que de destacaram na Seleção Brasileira, caso de Pelé, Neymar, Marcelo, Ronaldinho Gaúcho, Craque Neto, entre outros, além das jogadoras Marta e Monica. “O futebol é uma paixão nacional, a paixão dos brasileiros, e quando a Jacqueline falou sobre pintar telas com personalidades do Brasil, dei dicas sobre os jogadores da Seleção, que fizeram história no futebol mundial”, comenta Rafael.

“Começamos expondo os quadros na ‘Ney Franco Soccer Academy’ e no ‘Camila’s Restaurant’, e temos como meta realizar a exposição das telas no Brasil. No momento estamos focados nos eventos que vêm sendo realizados na Flórida”, argumenta o ator. “Foi um sucesso a mostra na escolinha de futebol do Ney Franco. Posteriormente, os quadros foram expostos no ‘Camila’s’, que promoveu o ‘Camila’s Cultural’. O nosso próximo passo será a exposição que irá homenagear os ícones da televisão brasileira “, complementa Rafael.

Á frente da “Bmouse Productions”, em Orlando, Rafael Almeida que brilhou em novelas no Brasil, a exemplo de “Páginas da Vida”, de Manoel Carlos, e “Malhação”, na Globo, também interpretou Raul Seixas em “Por toda a Minha Vida”. E quanto à carreira de ator, disse que no momento está focado no trabalho de direção, inclusive, se prepara para dirigir a minissérie, “Plataforma Streamers”. “Tenho trabalhado na direção de comerciais para empresas no segmento corporativo – a maioria dos meus clientes fica do Rio de Janeiro. É produção de mídia visual, e estou cem por cento focado na área de direção, produzindo a minissérie ‘Plataforma Streamers’, relata.

Para Rafael, quando perguntado sobre a música, do seu lado cantor, disse que, “a música é um hobby”. E sobre o ator Rafael Almeida, que conquistou os expectadores no Brasil, “vai ter que esperar porque, como eu disse, o meu foco está voltado para o trabalho de direção”, finaliza.