Quer mudar para um plano Medicare Advantage diferente?

Edição de janeiro/2019 – p. 20

Quer mudar para m plano Medicare Advantage diferente?

Alterações no Período de Inscrição Aberta do Medicare Advantage em 2019

O Período de Alteração do Medicare, de 1 de janeiro a 14 de fevereiro de cada ano, será substituído por um acordo diferente a partir de 2019, segundo os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). O Período de Alteração do Medicare Advantage permite modificar o seu plano Medicare Advantage e voltar ao Medicare Original (Parte A e Parte B). Ele também permite que você se inscreva em um Plano de Medicamentos de Prescrição Medicare Parte D (stand-alone Medicare Part D Prescription Drug Plan).

Qual é o novo Período de Inscrição Aberta do Medicare Advantage?

A partir de 2019, um novo Período de Inscrições do Medicare Advantage ocorrerá de 1º de janeiro a 31 de março de cada ano. Se você estiver inscrito em um plano do Medicare Advantage, terá uma oportunidade única de:

Mudar para um plano Medicare Advantage diferente;

Deixar seu plano Medicare Advantage e retornar ao Medicare Original, Parte A e Parte B

Inscrever-se para um Plano de Medicamentos Prescritos Medicare Parte D (stand-alone Medicare Part D Prescription Drug Plan), se regressar ao Medicare Original. A maioria dos planos de Medicare Advantage já inclui cobertura de medicamentos prescritos. Normalmente, você não pode se inscrever em um plano de Medicare Prescription Drug independente se já tiver um plano Medicare Advantage. Entretanto, existem algumas situações em que você pode. Entre em contato com o seu agente o caso de dúvidas.

Medicare Advantage Open Enrollment: por que eu gostaria de mudar para um plano Medicare Advantage diferente?

Planos Medicare Advantage oferecem seus benefícios do Medicare Parte A e Parte B (exceto cuidados paliativos, que a Parte A cobre). Muitos deles oferecem ainda cobertura além do Medicare Original (Parte A e Parte B). Por exemplo, a maioria dos planos inclui cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica e alguns incluem serviços de visão de rotina ou outros benefícios.

Mas esses benefícios extras (além da Parte A e da Parte B) podem mudar de ano para ano. Por exemplo, suponha que você tome certos medicamentos e tenha um plano Medicare Advantage de Prescrição de Medicamentos. Seu plano pode cobrir suas prescrições, mas às vezes um plano muda seu formulário (lista de medicamentos cobertos). Todos os anos, no segundo semestre, seu plano enviará a você um Aviso Anual de Mudança. Preste atenção nisso, porque ele lista todas as alterações nos seus benefícios ou regras planejadas. Um formulário de plano pode mudar a qualquer momento e você receberá um aviso do seu plano quando necessário.

Inscrição aberta do Medicare Part D: por que eu gostaria de me inscrever em um Plano de Medicamentos Prescritos Medicare Parte D?

A maioria (mas não todos) dos planos do Medicare Advantage inclui cobertura de medicamentos sujeitos a receita médica. Mas o Medicare Original (Parte A e Parte B) não inclui este benefício. Em vez disso, Medicare Original pode abranger certos medicamentos prescritos em situações específicas, como se você estivesse em um hospital ou clínica.

Por isso, se desistir do seu plano Medicare Advantage para regressar ao Medicare Original, poderá inscrever-se num Plano de Medicamentos Prescritos Medicare independente. O novo período de inscrição aberto do Medicare Advantage permitirá que você faça isso.