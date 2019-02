Edição de fevereiro/2019 – p. 06

Paulo Ricardo é atração do Brazilian Day Orlando 2019

Já estão sendo ultimados os preparativos para a realização do Brazilian Day Orlando Festival 2019, que acontecerá dia 19 de Maio, a partir das 12 horas, no Lake Eola Park – Downtown Orlando –, mostrando o que o Brasil tem de melhor no setor gastronômico e musical. Entre as atrações do evento a presença do roqueiro Paulo Ricardo – ex-vocalista do RPM – que fará o show “Sex on the Beach”. O jornalista e criador do evento, Paulo Corrêa, promete ainda novidades para a sétima edição do maior e mais badalado acontecimento da região da Flórida Central, que será no mês de maio, pois setembro – como era previsto –, é um período de chuvas e de ameaças de furacões, o que poderia comprometer o brilho da festa. “A mudança da data é para não correr mais os riscos de furacões, chuvas torrenciais e o ‘calor de matar’. Portanto, foi transferido de setembro para o primeiro semestre do ano”.

Mas tudo segue de vento em popa, consolidando o prestígio que o ‘BDO 2019”,obteve nas últimas edições. “Conseguimos o respeito da comunidade, dos nossos empresários e o reconhecimento das autoridades americanas do Condado de Orange e da cidade de Orlando e suas respectivas ‘Proclamações de Evento Oficial’. Agora estamos prontos para um crescimento natural, e mesmo com estilo bem diferente, seguimos os passos do ‘irmão mais velho’, o ‘Brazilian Day de New York’, graças às novas parcerias”, comemora Paulo Corrêa.

A novidade esse ano, informa Correa, além da presença do cantor Paulo Ricardo – ídolo do rock nacional – , é o contrato de Patrocinador Master assinado com a “Gol Linhas Aéreas”, através de José Carlos Frandji, possibilitando a participação de artistas renomados vindos do Brasil e a entrada da empresa “Bmouse Productions” na realização artística do evento – especializada em Marketing e Produção Audiovisual. O ator e diretor Rafael Almeida está à frente da direção artística de videoclipes, comerciais publicitários, filmes e eventos da “Bmouse”. Junto dos sócios, Alexandre Pimentel e Tom Gonçalves, garante show com participação de influenciadores digitais e grandes nomes da cultural musical e artística brasileira.

“Os nomes dos demais cantores e artistas que irão participar na edição do Brazilian Day serão anunciados em breve. No momento podemos anunciar o Paulo Ricardo, e tenho certeza que teremos um lindo show, sendo um grande passo e projeção para os próximos anos do Brazilian Day Orlando”, afirma Rafael Almeida.

Trajetória de Paulo Ricardo

Paulo Ricardo irá relembrar os sucessos que marcaram a sua carreira como vocalista do RPM no palco do Brazilian Day Orlando 2019, recordando hits como “Louras Geladas”, “A Cruz e a Espada”, “London, London”, entre outras músicas que enalteceram a carreira solo. Portanto, momentos de emoção irão ocorrer às margens do Lake Eola, Walt Disney Amphitheater, onde é esperado um número expressivo de brasileiros e demais convidados.

São 35 anos de uma carreira bem sucedida, o que fará do show de Paulo Ricardo imperdível. A cenografia do espetáculo terá recursos de iluminação e decoração sofisticados da Z3 Led Solutions.

Com Paulo Ricardo e parceiros, o rock nacional passou por um movimento que viria a marcar o gênero. Um dos principais grupos, RPM, virou fenômeno que levou multidões à loucura, e surgiu no final de 1.983. Na próxima edição do “Jornal Nossa Gente”, entrevistas exclusivas com as principais atrações do “BDO 2019”.