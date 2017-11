Edição de outubro/2017 – pág. 22

“Pão de Mel Café & Bakery” pronta para atender seu paladar

Recém-inaugurada, a “Pão de Mel Café & Bakery LLC”, em Orlando, já é sucesso comprovado junto aos brasileiros, pela experiência e tradição dos proprietários, os empresários Nelson Polo e Adelina Polo, que oferecem opções deliciosas, desde o farto breakfast, servido diariamente, a partir das 6 horas, com pão de queijo, entre outras delícias. Tem ainda salgadinhos – coxinha, empada e pastel – sanduíches, burguers, pasta e pratos especiais para o seu almoço com serviço de delivery. E mais: os doces preparados pela Adelina têm a preferência dos clientes.

“Temos uma tradição em Orlando e os nossos antigos clientes, além de turistas e os brasileiros recém-chegado, têm vindo degustar as nossas variadas opções”, comenta o Nelson Polo. “Adoro trabalhar nessa área gastronômica porque faz parte de tradição de família no Brasil – em São Paulo –, onde meus familiares têm restaurantes”, enfoca.

“Pão de Mel Café & Bakery LLC”, marca os quase trinta anos de empreendedorismo do casal Nelson e Adelina, que volta a trabalhar em gastronomia com força total, numa atividade ininterrupta, com o propósito de melhor servir a clientela. “É um trabalho de dedicação. Começo as minhas atividades a partir das cinco e meia da manhã, deixando tudo preparado porque o nosso cliente é muito especial, e não medimos esforços para atendê-lo”, relata Nelson.

No cardápio, o cliente dispõe de inúmeras opções, incluindo, no café da manhã: “French Bread/ Butter” e “All omelets or scrambles served with 2 toast”. Sanduiches: “Ham’n Cheese, Egg and Bacon” e famoso e adorado pão com mortadela (Mortadela W/Cheese). Tem ainda hot-dog, lanches naturais e outras delícias.

Para o almoço, “fazemos delivery em empresas, escritórios e o próprio cliente pode optar pelo seu prato, que será entregue no horário devido”, informa Nelson.

Para a sua sobremesa, os doces preparados pela Adelina é de dar água na boca. Impossível não degustar a variedade de sabores como, por exemplo, brigadeiro, quindim, pão de mel, mousse, folheados, canoles e bolos. “A Adelina é a Chef responsável pelos doces. A sobremesa ideal, após degustar uma boa comida, lanche ou mesmo um cafezinho”, informa o empresário.

Casal empreendedor

“Nós começamos trabalhando nos Estados Unidos vendendo salgadinhos. Eu entrava na Van e percorria a cidade vendendo salgadinhos para os brasileiros”, lembra Nelson. “Eu e minha inseparável parceira e esposa, trabalhamos duro. Não foi fácil porque exige muito empenho. Durante dez anos vendi salgados, mas depois abrimos o nosso primeiro restaurante, aqui, neste mesmo endereço onde hoje funciona a ‘Pão de Mel Café & Bakery’, comemora o brasileiro.

“Eu vendia no meu restaurante fitas cassetes com os capítulos das novelas da Globo porque na ocasião não tínhamos a Globo Internacional nos Estados Unidos. Os programas vinham do Brasil gravados em fita cassete. Eu alugava uma fita por três dólares”, fala com saudosismo.

“Depois montamos um ‘Disk Pizza’, e o ‘Brazil 24 horas”, continua Nelson. “Hoje as coisas mudaram muito. Têm pessoas novas em Orlando, gente que eu nem conheço”.

No Brasil, seguindo a tradição do empreendedorismo familiar, Nelson e Adelina foram proprietários de um Boliche, em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Depois montaram um Rodízio de Pizza e um Sacolão.

Há 25 anos nos Estados Unidos, o querido casal, Nelson e Adelina, tem dois filhos – Daniela e Caio –, e muito trabalho pela frente, agora no comando da “Pão de Mel Café & Bakery LLC”. “Venha experimentar a nossa comida, o café da manhã e os salgadinhos. Esperamos você e sua família de braços abertos”, finaliza o empresário.