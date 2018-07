Edição de julho/2018 – p. 33

Oportunidade para jovens de baixa renda no exterior

Surgiu a grande oportunidade para as pessoas de baixa renda que sonham poder realizar um intercambio nos EUA. A Startup Brasileira – com o Projeto O Bolsista –, levará neste segundo semestre 500 jovens para expandir conhecimentos e aprendizagem em território internacional. Segundo os organizadores, o programa é destinado a estudantes de baixa renda que já concluíram o ensino médio, e surge como um incentivo ao intercâmbio multicultural, aumentando a capacitação profissional e pessoal dos participantes.

O período de intercâmbio é de 10 a 15 dias, inicialmente nos países da América do Sul, como Chile e Argentina, lembrando que os custos da viagem serão cobertos pela Startup.

Os interessados em participar do “Projeto O Bolsista”, deverão fazer prova nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém o teste será realizado em um processo totalmente on-line. Além de conhecimentos gerais e redação com um tema especifico em Língua Portuguesa, os participantes terão que fazer um teste de proficiência em Inglês ou Espanhol, sendo da escolha do candidato o idioma de sua preferência.

Os participantes que tiverem baixo conhecimento de línguas estrangeiras, terão a oportunidade de participar de um curso em uma das escolas de idiomas parceiras da “O Bolsista”.

Vale ressaltar, segundo informações dos organizadores, dos 500 jovens que participarem da experiência, os 10 bolsistas que mais se destacarem, terão a oportunidade de desenvolver suas propostas no Brasil, tendo seus trabalhos acompanhados por seis meses.

“O programa é uma grande chance para os brasileiros que queiram potencializar suas carreiras, vivenciar novas experiência e gerar novos conhecimentos e respeito à diversidade.”, explica Elizeu Roberto CEO da Startup.