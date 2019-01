Edição de janeiro/2019 – p. 16

Ingressos para o show de Matheus e Kauan

Já está tudo pronto para o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, no dia 24 de janeiro, a partir das 21 horas, no “House of Blues da Disney”, em Orlando, quando acontecerá um concerto universitário, incluindo os sucessos dos artistas. O evento é uma promoção e realização da “Aloha of América”, comandado pela empresária e promoter, Annie Marie Bittencourt – empresa responsável por shows importantes na Central Flórida, além de eventos coorporativos, casamentos, monitoramento e agendamento de grupos de turismo. “Os ingressos para o show de Matheus e Kauan já se encontram à venda, e os interessados podem adquirir o seu convite. A apresentação, com certeza, irá agradar os jovens e as pessoas que curtem o sertanejo universitário”, comenta a empresária Annie.

Há 14 anos em plena atividade, a “Aloha of América” promove eventos corporativos, eventos com adolescentes, além de eventos sociais e esportivos, conquistando respeitabilidade no mercado do entretenimento. “Gosto de trabalhar na área, inclusive, no Brasil eu trabalhei com os meus pais, que têm uma loja de eventos em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina. Aprendi muito sobre eventos com os meus pais”, lembra Annie. “Depois fui morar em Portugal, e, quando vim para os Estados Unidos, montei o meu próprio negócio e deu muito certo”.

Com formação em “Turismo e Hotelaria” pela Universidade do Vale do Itajaí (Univale), Campus Balneário Camboriú, em Portugal, relata Annie, fez Mestrado em “Marketing e Comunicação”, na cidade de Lisboa, impulsionando a sua verve para o empreendedorismo. “Nasci em São Paulo, mas passei parte da minha vida em Balneário de Camboriú”, informa a promoter.

“No início trabalhei com uma rede de lojas em Orlando, depois vieram novos parceiros, incluindo o ‘Hard Rock Café’, e a ‘Aloha of América” ficou conhecida no mercado. Promovemos importantes eventos corporativos, realizando jantares de confraternização e cerimônias. Organizamos tudo, desde a comida, café e os quesitos necessários para compor um evento”, ressalta a empresária.

“Temos as ferramentas e o conhecimento para proporcionar aos nossos clientes experiências únicas. Oferecemos serviços VIP com atenção de qualidade para grupos, indivíduos e famílias. Também disponibilizamos programas especiais e benefícios para grupos oferecidos com algumas das principais lojas”, acrescenta Annie. “Experiências customizadas e temáticas que se adaptam aos diferentes mercados e nacionalidades”.