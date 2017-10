Edição de outubro/2017 – pág. 22

“Icla da Silva” e “Camila’s” na campanha “Outubro Rosa”

Aconteceu no “Camila’s Lounge Restaurant”, em Orlando, no dia 27 de setembro, um jantar coquetel da “Fundação Icla da Silva”, engajado na campanha “Outubro Rosa”, com objetivo de alertar as mulheres quanto à prevenção do câncer de mama. O evento reuniu empresários, convidados e os organizadores do movimento de conscientização à doença, quando foram abordados tópicos importantes desta iniciativa, que conta com a adesão do “Camila’s” e de seus funcionários.

“O objetivo da campanha é conscientizar as mulheres de Orlando sobre a importância da prevenção do câncer de mama. A ‘Fundação Icla da Silva’, juntamente com o ‘Camila’s’, está imbuída na missão de propagar o movimento de alerta através de panfletos informativos, que estão disponibilizados no restaurante”, adiantou Roosevelt Ramos, colaborador da “Fundação Icla da Silva”.

“Os funcionários do ‘Camila’s’ vão usar uma blusa com o bottom da campanha, informando aos clientes sobre a importância do ‘Outubro Rosa’. Eles vão pedir uma doação para a ‘Fundação Icla da Silva’, que há vinte e cinco anos realiza importante trabalho de ajuda aos pacientes com câncer e outras doenças tratáveis como o transplante de medula óssea”, complementa Roosevelt.

Disse Ramos que os panfletos informativos sobre a prevenção do câncer de mama estarão à disposição dos clientes do “Camila’s Restaurant”, em ponto estratégico da casa. “Os próprios funcionários vão informar os clientes sobre os panfletos e a realização da campanha Outubro Rosa”.

“É um momento de extrema importância o alerta de uma doença que pode ser curada se diagnosticada a tempo. Portanto, o nosso trabalho consiste em propagar essa informação para que as mulheres de Orlando possam se prevenir e evitar um caos”, enfoca.

“Não temos medido esforços e a campanha ‘Outubro Rosa’ é uma iniciativa que hoje está em todo o mundo, através de um trabalho conciso e importante, garantindo o bem-estar e qualidade de vida às mulheres. A ‘Fundação Icla da Silva’ conta com a colaboração de todos para que possamos obter resultados positivos, pois é uma forma de salvar vidas e esse tem sido o nosso trabalho ao longo de vinte e cinco anos”, finaliza Roosevelt Ramos.