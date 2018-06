Edição de junho/2018 – p. 10

Food Trucks Family Day reúne empresários brasileiros

Nos eventos ao ar livre, acontecimentos musicais ou corporativos, entre outras inúmeras atrações, os Food Trucks ganham destaque, apresentando variadas opções gastronômicas, sejam lanches, pratos deliciosos e até salgados do Brasil, abocanhando uma clientela privilegiada. São veículos estilizados, adaptados para produzir e servir refeições de rua – um negócio que vem mobilizando investidores brasileiros. No dia oito de julho, por exemplo, ocorre o “Food Trucks Family Day”, no Lake Buena Vista Factory Store, em Orlando – das 11 horas às 21horas –, com a participação de empresários brasileiros, que vêm se destacando nesse rentável mercado.

Segundo o CEO Larry Cohen, Vice-presidente Senior do Lake Buena Vista Factory Stores, carinhosamente chamado de LBV ou Mall da 535, pelos consumidores, serão dez food trucks que participarão do “Food Trucks Family Day”, apresentando culinárias específicas do Brasil e de outras partes do mundo. “Também vamos ter atividades para as crianças como pintura facial, arte em cabelo, além da apresentação de DJ com música ao vivo”, comenta.

Larry Cohen abordou sobre a parceria com as lojas “Nike” e “Tommy Hilfiger”, que participarão com jogos e presentes para os seus participantes. “Convidamos as famílias, as crianças e os amigos para vir ao Lake Buena Vista Factory Store visitar as nossas 45 lojas outlets, e também experimentar comidas incríveis, seja do Brasil, da Argentina ou dos Estados Unidos” informa. “Somos o outlet shopping mais antigo da Flórida Central, com descontos especiais em nossas lojas, dispondo de estacionamento gratuito”.

Um festival de delícias no Food Trucks Family Day, que terá a presença do empresário Rômulo Costa, que trouxe do Brasil a marca Adão Pastel Gourmet – Bar do Adão – sucesso de vendas de pastéis no Rio de Janeiro –, atualmente com quinze lojas espalhadas pela cidade. Nos EUA, Rômulo conta com seu Food Truck, participando de eventos corporativos, obtendo sucesso entre brasileiros e americanos. “Os resultados superaram as nossas expectativas, pois vim aos Estados Unidos com objetivo de internacionalizar a marca ‘Adão Pastel Gourmet’, que ficou famosa no Rio pela diversidade e qualidade de nossos pasteis”, explica o empresário.

“É um negócio de família, que se tornou uma tradição entre os cariocas – começou na Barra da Tijuca em 1991 – e que alcança o público alvo, os americanos, que têm procurado pelos nossos pastéis. Estamos testando os nossos produtos, e aos americanos aprovaram”, comemora. “Temos parceria com uma empresa de massas em Orlando, mas a receita é nossa, com os mesmos ingredientes da massa do Brasil”, informa.

Os visitantes do “Family Day” poderão experimentar sabores incríveis do Adão Pastel Gourmet, incluindo o pastel recheado com frango e catupiry; camarão com catupiry; salmão com cream cheese e cebola, entre outras opções. “Estamos esperando você para degustar os nossos deliciosos pasteis, que conquistaram o paladar dos cariocas”, convida Rômulo.

Coxinhas “Chicken Bites”

Já empresário Wagner Zaratin, da Chicken Bites, em Orlando, marcará presença no Food Trucks Family Day apresentando as deliciosas coxinhas – em onze sabores –, também vendidas pelo Food Trucks da empresa. “A coxinha é um produto novo nos Estados Unidos, então montei a marca ‘Chicken Bites’, que são coxinhas vendidas em um cone, com oito sabores salgados e três sabores de coxinhas doces, recheadas de doce de leite e canela, feitas no formato convencional, mas com massa de churros. Os americanos adoram”, comenta Wagner.

“A aceitação tem sido muito boa, principalmente entre os americanos, e já temos as nossas coxinhas à venda em nosso quiosque no Flórida Mall. Vamos participar do ‘Food Trucks Family Day’ com nossa equipe, levando onze sabores para que o público possa degustar o que há de melhor em coxinhas”, ressalta o empresário.

Origem do Food Truck

Lembrando que o termo “food truck” e a forma como os alimentos são comercializados nesta modalidade nasceu nos EUA, por volta de 1860. Segundo referências, em 1866, no Texas, USA, Charles Goodnight já transportava alimentos e utensílios, em um caminhão militar adaptado, para servir refeições a tocadores de rebanho que viajavam por milhas para manejar o gado.

Com o passar dos anos, outras alternativas para servir alimentos de forma itinerante foram sendo desenvolvidas. Carrinhos de churros, pipoca e cachorro quente, operados por ambulantes em regiões de grande movimento de pessoas são hoje parte da paisagem urbana.

O mercado aceitou bem a ideia e logo grandes filas eram vistas ao redor dos Food Trucks na cidade de Nova York. Este boom atraiu a atenção de empreendedores ao redor do mundo e o conceito se espalhou pela oportunidade de negócio. Hoje, Food Trucks são encontrados nos principais centros urbanos, como Londres, Paris, Berlim,e Tóquio e Brasil, servindo comida étnica, local e gourmet, de qualidade, a um custo acessível.