Edição de novembro/2018 – p. 20

Contest 2019 oferece bolsas de estudos para brasileiros

O Contest 2019 da ONG USAHElp4U vai oferecer este ano cinco bolsas de estudos para cursos de inglês nos Estados Unidos. O período de inscrição vai de 1 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. Podem participar brasileiros (maiores de 18 anos) que estejam no Brasil e queiram passar um mês estudando inglês gratuitamente na Flórida ou Nova Jersey.

O concurso é uma promoção da ONG USAHelp4U – Guia Brasileiro de Intercâmbio – em parceria com as escolas de idiomas – Harvest Institute, Lingua Language Center e Mila – Miami International Language Academy.

Este é o quinto ano do concurso. Até o momento, o concurso premiou jovens brasileiros da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. “As minhas expectativas são as maiores possíveis. Ainda não acredito que em breve estarei nos Estados Unidos. É algo que sempre quis desde criança e que em poucos meses terei a chance de realizar. É um misto de felicidade e de frio na barriga. Se não fosse a bolsa, as minhas chances de fazer um intercâmbio seriam bastante remotas”, conta muito emocionado Matheus Gomes, morador em Caruaru (PE), que chega aos EUA no próximo dia 27 de janeiro de 2019 para passar um mês na escola South Beach Languages, em Hollywood Beach. Matheus é professor de Inglês no Brasil, mas nunca saiu do país.

Jackeline Facó, de Fortaleza (CE), também foi uma das ganhadoras do Contest 2018. Ela chega na primeira semana de março de 2019 para estudar em Fort Lauderdale. “Estou muito ansiosa. Já estou com tudo preparado. Vejo vídeos sobre a cidade e dicas sobre viagem todo dia. Estou planejando todos os detalhes. Isso vai ser um divisor de águas para mim. Vou viver uma realidade que não é a minha, conhecer gente nova. Espero ser o primeiro intercâmbio de muitos. Só penso nisso!”, disse Jackeline que está contando os dias para viagem desde que soube que era a vencedora da bolsa oferecida pela Lingua Language Center.

“É um aprendizado e tanto”, diz Marcela Monteiro, ganhadora do concurso em 2017. Ela é de Pernambuco e passou um mês em Fort Lauderdale. “Aprendemos muito com os amigos de escola e com as atividades. A cidade é muito limpa e organizada. Muito diferente da minha realidade. Aproveite tudo!”, disse a ganhadora que passou um mês estudando na Lingua Language Center.

Para participar, como todos os anos, basta preencher um formulário e responder uma pergunta. Este ano, os participantes precisam responder “Na sua opinião, qual é o fato mais interessante da história americana, e por quê?’’

As bolsas disponíveis para o Contest 2019 são as seguintes: Harvest Institute – bolsas em Orlando (FL) e Newark (New Jersey); Lingua Language Center – bolsas em Fort Lauderdale (FL) e Doral (FL), e Mila (Miami International Language Academy) – bolsa em Orlando (FL).

Concurso

Para participar do concurso, aberto somente para brasileiros, o interessado deve preencher um formulário anexado às regras do concurso publicado no www.usahelp4u.com/bolsas de estudos. Além de preencher com dados pessoais, o participante precisa responder a pergunta-chave do concurso.

Os cinco finalistas devem enviar um vídeo contando sua história. O corpo de conselheiros da ONG, formado por jornalistas e professores, vai escolher a ordem dos vencedores. O resultado será divulgado no dia 8 de março de 2019. Seguindo a ordem de votação, os vencedores poderão escolher qual bolsa gostariam de ganhar.

A ONG www.usahelp4u.com foi criada em 2013 para concentrar em um só local as principais informações sobre estudos nos Estados Unidos. Todas as informações são oferecidas em português. O website mantém ainda uma lista de escolas de inglês para facilitar a busca por melhores preços e qualidade de ensino de língua inglesa nos Estados Unidos.

Foto destaque: Jackeline Faco – com certificado