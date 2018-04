Consulado Brasileiro Itinerante oferece serviços eleitorais em Orlando

Orlando, Flórida – 4 de abril de 2018

Com a aproximação do período eleitoral brasileiro, que tem primeiro turno marcado para 7 de outubro, o Consulado-Geral do Brasil em Miami anunciou esta semana a visita do Consulado Itinerante na cidade de Orlando, no estado da Flórida, onde vive uma expressiva comunidade brasileira. A iniciativa do consulado oferece serviços de inscrição eleitoral, alteração de dados cadastrais, alteração de domicílio eleitoral e segunda via de título de eleitor durante os dias 14 e 15 de abril na International Drive, área turística de Orlando.

Para ter acesso ao atendimento, o Consulado-Geral informou que será preciso fazer um requerimento prévio no site do órgão. A aceitação do pedido está sujeita à disponibilidade de vagas. Além dos serviços eleitorais, atestados de vida, autorizações de viagem para menor, autorizações para emissão de passaporte para menor, documentação militar, eleitoral, procurações públicas, registros de óbito, registros de nascimento e registros de casamento também serão oferecidos pela ação. Serviços de passaportes de adultos ou menores de 18 anos, FGTS, carteira consular, reconhecimento de firma, autenticação de documentos e atestado de residência não serão oferecidos nesta ação. Para mais detalhes, acesse o site do consulado.

Serviço:

Local e endereço: I-Drive Nascar – 5216 Vanguard St Orlando, Flórida, 32819

Dias: 14 e 15 de abril (necessita de agendamento)