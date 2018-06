Edição de maio/2018 – pág. 30

Brazilian International Press Awards celebra a trajetória de Fátima Bernardes, em edição nos EUA

A dança foi a sua primeira paixão, mas foi longe dos palcos que a trajetória profissional da jovem bailarina, nascida no Rio de Janeiro, se consolidou. Em mais de 30 anos de carreira, Fátima Bernardes se tornou um ícone da televisão nacional. Talento, simpatia e desenvoltura no vídeo criaram uma relação de intimidade com o público. Um sentimento que só cresceu ao longo dos anos, e que se renova a cada dia. Por toda a sua trajetória profissional de sucesso, na noite deste sábado, dia 12, Fátima recebeu o prêmio Lifetime Achievement, no Brazilian International Press Awards de Arte e Cultura, uma homenagem de membros da comunidade brasileira que vivem nos Estados Unidos e que há 21 anos se reúnem para celebrar pessoas e instituições que contribuem para uma imagem positiva do Brasil no exterior. O evento, que foi apresentado pela atriz e apresentadora Fernanda Pontes, contou com maisde 300 convidados em noite de festa, no Teatro Amaturo de Fort Lauderdale, na Flórida.

Um vídeo com momentos marcantes da trajetória profissional de Fátima Bernardes antecipou a premiação. Considerada um dos principais nomes da televisão brasileira, a apresentadora iniciou a sua carreira em 1983 no jornal O Globo. Foi em um curso de telejornalismo oferecido pela TV Globo, em 1986, que descobriu a paixão pelo imediatismo do meio, a adrenalina e o contato com o público na rua.

Ao longo dos anos, fez passagens marcantes por quase todos os telejornais da emissora, em 1998, à bancada do ‘Jornal Nacional’ como apresentadora e editora-executiva. No final de 2011, depois de 14 anos no noticiário, anunciava um novo desafio profissional na área de entretenimento, resultado de um sonho que vinha sendo acalentado há vários anos: a vontade de ter o próprio programa. Após um ano de planejamento, o ‘Encontro com Fátima Bernardes’, estreou em junho de 2012. Já consolidado como um dos grandes sucessos das manhãs da Globo, o programa mistura informação com matérias de comportamento e prestação de serviço, sempre com muito humor, música e interatividade com o público. Privilegiando a conversa, o ‘Encontro’ se renova a cada ano, mantendo sempre a mesma essência: fazer com que as pessoas reflitam sobre assuntos importantes, mas que também se divirtam, e que tudo isso aconteça de maneira lúdica e interessante.

“Antes de mais nada eu gostaria de parabenizar todos que passaram hoje por esse palco. Também o Carlos Borges, organizador do evento, pela iniciativa. Saber que tantas pessoas incríveis já foram homenageadas com esse prêmio por suas carreiras, e hoje poder me juntar à elas me dá uma alegria imensa. Me sinto extremamente honrada”, agradeceu emocionada.

A noite, que adotou como tema os 60 anos da Bossa Nova com diversos números musicais, também foi de homenagem à atriz e ex-modelo Luiza Brunet, pelo seu ativismo em prol do combate à violência contra a mulher. O evento também prestigiou 21 pessoas e instituições que se destacaram ao longo do ano, além de ter atribuído quatro prêmios especiais do conselho organizador do evento que, entre outros, reconheceu os pesquisadores Álvaro Lima e Alanni de Castro, e o bailarino clássico catarinense Jovani Furlan, que vem despontando como solista do Miami City Ballet.

Criado em 1997, o Brazilian International Press Awards é uma das mais relevantes celebrações da cultura brasileira no exterior. A noite de homenagens deste sábado, nas categorias de Arte e Cultura, fecha a semana de premiações em Fort Lauderdale, iniciada terça-feira, dia 8, que incluiu reconhecimento a instituições e pessoas nas áreas de Ação Social, Artes, Negócios e Imprensa. As premiações acontecem paralelamente ao Focus Brasil, com painéis de debate sobre assuntos de importância para os brasileiros que vivem no país.

Para reforçar a sintonia com seu público, a Globo é parceira do Press Awards e do Focus Brasil com o objetivo de celebrar as conquistas de brasileiros atuantes em suas respectivas comunidades, promover a troca de ideias e incentivar o empreendedorismo. Depois de Fort Lauderdale, o Focus e o Press Awards se deslocam no mês de junho para Boston, seguido de Tóquio, no Japão, em setembro. De volta aos Estados Unidos, os eventos reunirão em outubro os brasileiros que vivem em Orlando, fechando o clico de palestras e premiações na edição de Londres, na Inglaterra, em novembro.