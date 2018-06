Edição de maio/2018 – pág. 24

Apoio ao candidato Jerry Demings à Prefeitura do Condado de Orange

Richard Harary, CEO da MacroBaby e diretor do grupo de Operações da Macro Corporation, está em pela atividade em apoio à campanha do candidato Independente à Prefeito do Condado de Orange, Jerry Demings – as eleições acontecem em setembro –, tendo realizado fundraiser com colaboração de parceiros da Flórida. Apontado como o favorito à Prefeitura, Jerry é querido pela comunidade americana, tendo trabalhado como xerife do Condado de Orange, na Central Flórida, durante vinte e cinco anos, demonstrando dedicação aos moradores. “Ele fez um bom trabalho e conquistou o respeito da comunidade. O Jerry é um candidato muito prestativo, que tem visitado todos os segmentos religiosos, vai à sinagoga e as igrejas. Ele nasceu em Orlando, no bairro humilde de Pine Hills, e se tornou um grande homem”, ressalta Richard.

Casado com a deputada federal Val Demings, que foi chefe do Departamento de polícia de Orlando, Jerry terá um vasto trabalho à frente da Prefeitura, caso seja eleito, segundo Richard. “Ele, inclusive, disse que quer uma aproximação com os brasileiros e pretende fazer uma viagem ao Brasil”, acrescenta o empresário. “A nossa meta é leva-lo a São Paulo e, futuramente, convidar o prefeito de São Paulo – Bruno Covas – para que faça uma visita a Orlando”.

“O Jerry é um forte candidato e pode ser eleito no primeiro turno”, aposta Richard, que disse que as doações de campanha é no máximo de mil dólares por pessoa, e que o candidato conta com alguns parceiros, incluindo a MacroBaby e a companhia aérea Via-Ar de Orlando. “Sou membro do conselho da Companhia Via-Ar, portanto, temos apoiado a campanha de Jerry Demings, temos falado com nossos funcionários sobre a importância de sua atuação na prefeitura”, disse o empresário.

“Realizamos um evento de arrecadação para campanha de Jerry na MacroBaby, ocasião que a deputada Val Demings compareceu e foi extremamente gentil conosco. Um apoio essencial à campanha do esposo, que vem crescendo nas pesquisas de opinião pública, e será o futuro prefeito do Condado de Orange, sem dúvida”, enfatiza Richard Harary.