Governador da Flórida quer eliminar o uso de máscara em transportes públicos do Estado

Governador da Flórida Ron DeSantis entra com ação judicial para eliminar a obrigatoriedade de uso de máscaras no transporte público. Ele contesta a ação do governo de Joe Biden e recebe apoio de vinte estados

Da Redação

Com apoio da procurador-geral Ashley Moody e de vinte outros estados, o governador Ron DeSantis entrou com uma ação contra a administração do presidente Joe Biden exigindo a remoção do mandato da máscara no transporte público. A ação busca a erradicação do mandato da máscara e uma liminar permanente contra a aplicação desse mandato.

“A Flórida liderou a nação na luta contra as políticas equivocadas do governo federal e na luta contra mandatos pesados ​​que não têm respaldo científico. Se políticos e celebridades podem participar do Super Bowl sem máscaras, todos os cidadãos americanos devem ter o direito de voar sem máscaras. Já é hora de se livrar desse mandato desnecessário e voltar à vida normal”, disse DeSantis.

Segundo a procuradora-geral Ashley Moody e os outros demandantes argumentam que o mandato da máscara do CDC excede a autoridade da agência de várias maneiras.

Disse Moody’s que o estatuto usado para justificar o mandato não autoriza medidas em toda a economia. Além disso, o estatuto apenas autoriza regras diretamente relacionadas à prevenção da propagação interestadual de doenças; não permite requisitos de máscara para pessoas que não apresentam sinais de infecção.

A procuradora-geral é acompanhada no processo pelos procuradores-gerais dos seguintes estados: Alabama, Alasca, Arizona, Arkansas, Geórgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah, Virgínia e Virgínia Ocidental.

Além disso, a denúncia destaca que “a regra do CDC é arbitrária e caprichosa, pois exige avisos e comentários que não foram dados antes de sua implementação e não consideraram as ações que os estados já haviam tomado para controlar a propagação da Covid-19” .