Edição de maio/2018 – pág. 28

Roberto de Souza deixa legado de grandes feitos

Familiares, amigos e jornalistas na Central Flórida lamentam a morte do conceituado jornalista, Roberto de Souza, ocorrida na manhã do último dia oito de maio, em Orlando. Natural de Macuco, no Rio de Janeiro, Souza teve uma trajetória memorável no jornalismo, ele que foi o responsável durante cinco anos pelo Caderno de Turismo do Jornal O Globo, também atuando como colunista na área. Uma história de empenho e dedicação, viajando a trabalho por vários países, mais tarde optando em viver com a família na Flórida.

oberto deixa um legado importantíssimo, evidenciando uma carreira de grandes feitos no âmbito da informação. De auxiliar de contabilidade a publicitário, Souza cursou Relações Públicas e Comunicação na PUC –Universidade do Rio, oportunidade em que tirou o registro profissional de jornalista. A partir daí, galgou patamares de destaque, participando de programas de Turismo da Globo, também atuando na Rádio Eldorado.

A sua história de admiração aos EUA aconteceu em duas etapas: a primeira tentativa de morar com a família no país ocorreu em 1981, ocasião em que implantou um projeto que beneficiou brasileiros em Miami e Orlando, publicando um informativo em português, com dicas e informações preciosas para que o turista aproveitasse melhor a sua viagem na Flórida. Entretanto, após quatro anos de muito trabalho, enfrentando alguns percalços, precisou retornar ao Brasil.

Mas o sonho de viver nos EUA não foi descartado. E após trabalhar no Rio de Janeiro, obtendo sucesso nas suas atividades jornalísticas, Roberto de Souza decidiu que era o momento de regressar à Flórida. E no ano de 1988, o jornalista desembarcou em Orlando com a família, trazendo na bagagem a “Revista Flórida Travel News”, que obteve excelentes parcerias, com distribuição em alguns voos entre Brasil e Flórida.

Posteriormente, no início dos anos noventa, Souza lançou na Central Flórida o popular “BDNews”, voltado à comunidade brasileira, que foi muito bem aceito. Sem dúvida, realizações respeitáveis em prol dos brasileiros. Assim, Roberto ficou definitivamente em Orlando, vivendo até o último minuto com garra, boa convivência com os amigos e dedicação à família.

A direção do “Jornal Nossa Gente”, externa agradecimentos ao pioneiro Roberto de Souza, pelos seus feitos em prol da informação precisa, trabalhando com lisura, sempre focado na causa dos brasileiros na Central Flórida. O nosso muito obrigado ao notável jornalista que será sempre lembrado, por todos nós que aprendemos a admirá-lo. Aos familiares o nosso abraço fraterno e a certeza do dever cumprido.