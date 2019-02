Edição de fevereiro/2019 – p. 04 e 05

Harmonia do Samba e Cláudia Leitte no CarnaBIS

A primeira edição do CarnaBIS – Orlando contará com nomes de peso como Xanddy e Harmonia do Samba, Cláudia Leite, “Xand Avião” e Leo Santana, que irão agitar o Carnaval brasileiro em reduto americano, no dia 15 de março, sexta-feira, no “Hard Rock Orlando – Universal Studios”. A festa terá o mesmo estilo da tradicional “A Melhor Segunda-Feira do Mundo”, que acontece na Bahia. A organização está a cargo da “BIS Entertainment” e do “Harmonia do Samba”, selando uma parceria que promete incluir o evento no calendário oficial da cidade de Orlando. A CEO da “BIS”, Priscila Triska, revela que, “está sendo incrível e leve trabalhar com Xanddy e seu time. Tenho certeza que será mais um marco na história de eventos brasileiros nos Estados Unidos”, comemora.

E atenção foliões, o primeiro lote dos abadás está à venda pelo www.bisentertainment.com e cada um custa U$40 na pista. O camarote é um espaço prime e exclusivo com acesso privilegiado ao bar, e está à venda por $120. “A Flórida merece matar a saudade da festa mais linda do Brasil e, por isso, a gente faz um ‘BIS’ do Carnaval”, e se diverte”, incentiva o vocalista Xanddy. A expectativa, segundo o cantor, “é que as pessoas vistam o abadá e revivam com alegria esse momento”, celebra.

Segundo lembra Xanddy, há dezesseis anos, nas idas e vindas entre Brasil e Orlando – durante o período de férias na agenda de shows do Harmonia do Samba –, aproveitava para descansar com a família e com parte dos componentes do grupo na Flórida. “A diferença é que estávamos de férias, mas a atmosfera carnavalesca estava viva em nós”, conta Xanddy.

Há dois anos morando em Orlando, acrescenta o vocalista, “bateu” a vontade de se reunir com mais amigos no período pós-Carnaval e programar algo que alegrasse os brasileiros na cidade. E, assim surgiu a ideia de se unir a “BIS Entertainment” e produzir o primeiro Carnaval em Orlando. A iniciativa prosperou e estamos a um passo da consolidação de uma grande proposta.

Pioneirismo da “BIS Entertainment”

A “BIS Entertainment” é pioneira em trazer a Orlando grandes espetáculos de teatro e de música, difundindo a cultura do Brasil nos EUA – atualmente promovendo eventos também em Miami e Boston, onde estão concentradas as maiores comunidades brasileiras. Importante lembrar que em todos os espetáculos são oferecidas a opção de tradução simultânea, para integração de outras culturas. O projeto da “BIS” iniciou em Orlando, há três anos, e logo depois estreou em Miami. Há pouco mais de um ano a estreia aconteceu em Boston – capital e cidade mais populosa do estado o de Massachusetts. Nova Iorque e Califórnia estão na mira da produtora.

Entre os espetáculos promovido s pela “Bis” estão, “Lente de Aumento”, com Leandro Hassum; “E Foram Quase Felizes Para Sempre”, com Heloísa Pérrissé; “Aonde Está Você Agora”, com Klebber Toledo e Wagner Santisteban; “O Grande Amor da Minha Vida”, com Fernanda Pontes e Thiago Martins.

Outro destaque foi à comédia “Selfie”, com Mateus Solano e Miguel Thiré, para os teatros Bob Carr, em Orlando, e Olympia Theater, em Miami. O ator e apresentador Fabio Porchat, com “Fora do Normal”, em Orlando. Teve ainda a “Turma da Mônica” que alegrou o universo de adultos e crianças, pela primeira vez se apresentando nos EUA, a exemplo de Antônio Fagundes e elenco, no espetáculo, “Baixa Temperatura”.

Harmonia do Samba

Com 25 anos de carreira o “Harmonia do Samba” traz um histórico que levou o grupo a ser indicado ao “Grammy Latino” e premiações incluindo o de melhor grupo de pagode, música do Carnaval e melhor bloco carnavalesco. São dezessete álbuns musicais, sendo cinco produtos audiovisuais, que trazem releituras de sucesso do passado e novas apostas com características próprias e estilo bem particular do grupo. Além dos álbuns, são produzidos os eventos com caraterísticas distintas, como “O melhor réveillon do mundo”, “A melhor segunda-feira do mundo”, “Bloco meu e seu”, “Harmonia Prime” e seu mais recente projeto, “Harmonia das Antigas”.