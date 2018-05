1° Festival Gastronômico Brasileiro reúne restaurantes e bares da Flórida

Nossa Gente maio – p. 19

Já está tudo pronto para a realização do “1° Festival Gastronômico Brasileiro da Flórida”, que acontecerá entre os dias 01 de agosto e 02 de setembro, com a participação dos principais restaurantes e bares que servem a culinária brasileira. Os estabelecimentos serão avaliados pelos próprios clientes, quando na apresentação de seus pratos – melhor sabor –, concorrendo nas seguintes categorias: La carte, boteco, pizzaria e buffet. Os concorrentes vão disputar o Troféu “Rei da Cozinha”. Segundo a idealizadora, Adalgiza Dal’Uomo, e o colaborador Tarcísio Matheus do programa “VIP Florida Orlando”, o festival visa divulgar a culinária do Brasil no estado.

Para o lançamento do festival, serão realizados dois grandes jantares: em Orlando, no dia 26 de maio, e em Boca Raton, no dia 29. O primeiro jantar – Orlando –, será no estilo “black tie”, no “Windham Resort Hotel” – 8001 International Drive. Haverá shows de Rick Valiant e Mia Zimmerman – Tributo a Frank Sinatra. A Big Band, sob a batuta do maestro Lelo Garcia, executará as melhores músicas do ABBA. A banda Jay Brothers promete encerrar a festa com o melhor do Forró Universitário.

Em Boca Raton, o evento será realizado na “All Ribs Costelaria”, que também inclui jantar e show com Rick Valiant e Mia Zimmerman, no Tributo a Frank Sinatra. É importante ressaltar que os avaliadores dos pratos e das demais categorias, adianta Tarcísio, votam através de aplicativo, que será encaminhado diretamente no site do festival. “Também será escolhido o melhor garçom e o melhor atendimento”, explica.

Ressalta Tarcísio que há um clima de total positivismo entre organizadores e participantes. “Estamos animados com as festas de lançamento do Festival, que prometem reunir não só empresários do ramo de restaurantes, mas uma sociedade que busca diversão e requinte”, afirma.

Proposta do Festival

A proposta deste “1° Festival Gastronômico Brasileiro”, segundo os organizadores, é movimentar a gastronomia dos principais restaurantes, pizzarias, bares, supermercados, padarias, churrascarias e similares estabelecimentos de Miami até Orlando, gerando assim mais fluxo e oportunidades de crescimento, ajudando a divulgar os locais com as avaliações dos clientes, segundo os organizadores. Há mais de sessenta estabelecimentos inscritos e a expectativa é de que seja o maior festival gastronômico brasileiro já realizados nos EUA.

As empresas participantes concorrerão em cinco categorias: a la carte, pizza, buffet, churrascaria e comida de boteco. Na categoria la carte, os pratos concorrentes devem ser a base de carnes, aves, frutos do mar e massas; a categoria pizza é voltada exclusivamente para confecção do prato; o buffet será avaliado pelo conjunto da obra e a categoria Comida de Boteco serão avaliados petiscos.

Os clientes terão a oportunidade de avaliar os estabelecimentos através de um aplicativo e ainda concorrem a diversos prêmios, como US$ 3.000 dólares em voucher para compra de um auto RPT Sales, um iPhone X da Apple Berry e uma TV de 60 polegadas.

Confira alguns dos estabelecimentos confirmados: “Bar da Vila Miami”, “Steak Brazil Miami”, “Camila’s Miami e Orlando”, “Sushi 4 Fun Fort Landerdale e Miami”, “Tony’s Restaurant Orlando”, “Varanda´s Restaurant Miami Beach”, “All Ribs’ Steakhouse Boca Raton”, “Padaria 2000 Deerfild Beach” e “Barracuda Deerfild Beach”.

Serviço

“Festival Gastronômico Brasileiro da Flórida”

Informações, mesas e convites: (321) 440 0777.