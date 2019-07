Edição de julho/2019 – p. 29

Renovar a casa de forma correta pode melhorar o preço de venda em até 10%

Em todo o país, 79% dos proprietários fazem pelo menos uma renovação ou melhoria na casa antes da venda, segundo Zillow. A combinação certa de renovação/upgrades pode aumentar em até 10% o preço esperado, de acordo com os números de HomeAdvisor.

O que é mais importante a se considerar? A aparência, de acordo com Grant Lopez – agente imobiliário em San Antonio, há mais de uma década.

“Eu posso levar uns compradores para ver uma casa que possui novas janelas, um novo telhado e um novo ar-condicionado, mas se a casa não estiver visualmente interessante, a maior parte dos compradores risca-a de sua lista”, diz Lopez, chairman nos Realtors de San Antonio.

Vejamos abaixo a experiência de Sammy Shores e sua esposa Faron:

Shores, um gerente-geral em Lexington/Kentucky, no ramo de jardinagem, acredita que dobrou o preço do seu imóvel de 1940, na cidade de Kenwick, após tê-lo remodelado aos poucos por um período de quatro anos. As melhorias incluíram a remoção de uma parede para deixar a cozinha mais aberta e o acréscimo de uma bancada longa com bancos. Foram feitas, ainda, algumas melhorias básicas na casa, tais como telhado e ar-condicionado. Um dos últimos projetos foi incrementar a área externa da casa. Shores, que realizou grande parte das melhorias por conta própria, plantou árvores (Japanese Maples) e fez uma área para flores e verduras, um espaço para as crianças brincarem e um muro de pedra na frente da casa. A decisão de vender a casa foi baseada na necessidade da família de quatro pessoas de Shores precisar de mais espaço.

“Acrescentar esses benefícios na frente da casa, acho que foi um dos motivos para a nova compradora optar por nossa casa. Ela mencionou isso várias vezes, como no momento da compra final”, diz Shores.

Quer aumentar o valor de venda do seu imóvel? Seguem algumas dicas:

Arrume o seu quintal

Melhorar minimamente o lado externo da casa pode aumentar em até 5% seu valor de venda, diz Dan DiClerico, um expert da HomeAdvisor.

“Atualmente, ter espaço do lado de fora da casa pode ser tão valioso como uma remodelação de cozinha, da mesma forma que a distribuição da casa o foi para os baby boomers”, diz Rusty Underwood, agente da Shores Real Estate. “Isso é especialmente verdade para a geração mais jovem que está entrando no mercado para a compra de seu imóvel”, diz Underwood.

Construir um deque do lado de fora da casa deve custar em média $7000, de acordo com HomeAdvisor. Até no Sul do país (região muito quente), tal melhoria pode ajudar a vender a casa, disse Lopez de San Antonio.

A cozinha é a chave do negócio

Dentro da casa, a cozinha é a área mais importante, dizem os agentes imobiliários. Mas não pense em destruí-la para a reforma. Renovações grandes têm um retorno de 51 centavos no dólar, de acordo com Zillow. Uma remodelação total pode custar entre $22,000 e $50,000 no mercado de casas luxuosas, de acordo com DiClerico da HomeAdvisor. Uma repaginada inteligente custará entre $3000 e $5000, aumentando o preço de venda em até 5%. Essa repaginada pode incluir novos eletrodomésticos, bancadas e piso. “A cozinha é onde as pessoas vivem”, diz Lorrie Marro, agente imobiliário em Chapel Hill, Carolina do Norte. Com upgrades na cozinha, consegue-se melhor retorno no investimento ou na venda do imóvel. Em Antelope Valley, na Califórnia, os compradores estão procurando eletrodomésticos de inox, pisos de madeira ou laminados e banheiros atualizados, tudo “clean” e pronto para usar, diz Jill Furtado, uma agente imobiliária na área de Valley Norte de Los Angeles.

Aparência dentro da casa é muito importante

Pintar a parte interna da casa pode fazê-la parecer nova e está sendo uma exigência dos novos compradores devido à popularidade dos shows de casas na televisão.

Furtado, no Antelope Valley, lembrou-se de um proprietário que arrumou a casa de forma tradicional para vendê-la, incluindo uma limpeza profunda. Após três semanas no mercado, nada de venda. Furtado convenceu o casal a pintar a parte interna da casa e a trocar os carpetes. “A casa foi vendida em uma semana”, disse Furtado.

Segundo HomeAdvisor, a média de custo para a pintura interna de uma casa é de $1750 e pode aumentar o preço da venda do imóvel entre 2 e 3%. Os clientes da Furtado ficaram felizes, pois venderam-na pelo preço que anunciaram.

Características “Inteligentes” estão cada vez mais populares

Os agentes imobiliários dizem que elas ainda não são a prioridade número um, mas os compradores mais jovens começam a perguntar sobre as características da conexão do termostato, geladeira e alarme de segurança que pode ser monitorado através de um app no seu celular. Conectar o termostato, campainha, fechaduras, câmera e som deve ter um gasto de aproximadamente $1500 e pode melhorar o preço de venda de uma casa em até 5%, de acordo com HomeAdvisor.

No entanto, não ignore os outros sistemas da casa. Itens grandes como ar-condicionado, telhado, encanamento, detectores de fumaça, lareiras e cercas devem estar em bom funcionamento, diz Furtado. Grande parte dos compradores precisa de empréstimo e o banco financiador pode exigir que esses itens sejam consertados antes da venda final, diz Furtado.

Para Shores, ter sistemas básicos em boa condição assegurou a venda de um imóvel a muitos compradores. “Ela não estava necessariamente preocupada com o tempo de vida do telhado”, diz Shores. Então, nós apresentamos-lhe a lista de coisas que já haviam sido consertadas.

Fonte: USA TODAY.com, USA TODAY, Rachel Layne