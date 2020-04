Proteja-se contra golpes referentes a Covid-19

Dra. Genilde Guerra fala sobre fraudes que lesam idosos e vulneráveis

O Site “Nossa Gente” conversou com a Dra. Genilde Guerra, do “Law Office of Kravitz & Guerra”, em Miami, que traz informações importantes e alerta sobre ação de golpistas – fraudes a impostos e roubo de identidade -, vitimando idosos e pessoas vulneráveis

Da Redação

Em tempos de coronavírus, mediante as mudanças que ocorreram na economia dos EUA, uma série de medidas vem sendo adotadas pelo governo federal – verba de 1.200 dólares para auxílio de trabalhadores e famílias de baixa renda –, com intuito de amenizar o impacto no bolso dos cidadãos americanos. É preciso, no entanto, ter a orientação adequada para evitar a ação de golpistas relacionados à Covid-19, que agem sorrateiramente, lesando pessoas vulneráveis, idosos e aposentados, vítimas de ações fraudulentas.

Para informações essenciais, orientando o leitor sobre fraudes a impostos e roubo de identidade, oportunismo descabível relacionado à Covid-19, o Site “Nossa Gente” conversou com a Dra. Genilde Guerra, do “Law Office of Kravitz & Guerra”, em Miami, para os devidos esclarecimentos. A advogada, inclusive, mostrou-se surpresa quanto à cobrança abusiva pela máscara cirúrgica, o que pesa no bolso do contribuinte em tempos difíceis, de desemprego e de economia volátil.

“Cobram até dez dólares por uma máscara cirúrgica, o que considero um preço abusivo. Isso é inaceitável em momento tão delicado da saúde pública, de pessoas morrendo nos hospitais. Estamos vulneráveis a um vírus letal e deve prevalecer o bom senso em todos os segmentos. É o momento de todos colaborarem, fazer a sua parte, evitando explorações”, alerta. “Você pode fazer a sua máscara em casa, fica muito mais barato”, sugere.

“O oportunismo desleal, ocorre todos os dias. É preciso ter cuidado porque tem gente vendendo gato por lebre na Internet, prometendo coisas impossíveis. Têm pessoas querendo pegar o dinheiro que o governo está oferecendo como auxilio aos americanos em situação financeira comprometida. Essas pessoas a que me refiro, não vivem aqui. Eles têm negócios no país, mas residem no Brasil e tentam se beneficiar. É preciso esclarecer que esses benefícios de ajuda do governo é só para americanos, para quem tem o green card”, comenta.

Outra questão levantada pela Dra. Genilde são as arrecadações milionárias nas redes sociais, através de campanhas de ajuda a Organização Mundial da Saúde (OMS), envolvendo celebridades. Esse é o caso da cantora Lady Gaga, citado pela advogada, em parceria com a OMS e a Instituição Global Citizen, a “One World: Together At Home”, que arrecadou US$ 35 milhões para o fundo de solidariedade da OMS.

“A questão é a seguinte: esse dinheiro vai mesmo para os devidos fins? Não há comprovação de que o dinheiro arrecadado, na sua totalidade, é destinado a quem precisa. Se fossem arrecadações obtidas através de shows da cantora, tudo bem. Acontece que esse dinheiro, no caso da campanha da Lady Gaga, sai do bolso do povo. Cada um contribui como pode, na melhor das intenções, mas não há nada que comprove o destino desse montante arrecadado. As doações vão para onde?”, questiona a advogada.

“O próprio presidente Donald Trump cortou verbas de ajuda a OMS por três meses para investigações, quer saber o que eles estão fazendo com o dinheiro e porque eles acobertaram a China em detrimento do mundo. Quer dizer, são questões que precisam ser avaliadas”, complementa.

Roubo de identidade – A Dra. Genilde alerta ainda sobre as fraudes relacionadas a impostos e roubo de identidade. “O ‘Internal Revenue Service (IRS)’ não ligará, ou enviará e-mail, mensagem de texto, para verificar ou solicitar suas informações financeiras, bancárias ou pessoais. Muito cuidado com os sites e tentativas de mídia social para solicitar dinheiro ou informações pessoais”.

“Não abra e-mails surpresa que pareçam vir do IRS ou clique em anexos ou links; os contribuintes não devem fornecer informações pessoais ou financeiras ou se envolver com possíveis golpistas on-line ou por telefone. Encaminhe e-mails suspeitos para phishing@irs.gov e exclua. Acesse o site oficial IRS.gov para obter as informações mais atualizadas”, avisa.

Pagamentos de Impacto Econômico

Explica a advogada que o IRS depositará, automaticamente, “Pagamentos de Impacto Econômico” aos contribuintes que forneceram informações sobre conta bancária na declaração de imposto de renda – 2019 ou 2018 –, para um depósito direto de seu reembolso de imposto. “As pessoas, sem uma conta de depósito direto registrada, podem fornecer suas informações bancárias”, informa.

“Qualquer pessoa, que seja elegível para um ‘Pagamento de Impacto Econômico’ e não forneça informações de depósito direto, receberá um pagamento enviado para o último endereço que o IRS possui no arquivo. O IRS não cobra qualquer taxa para emitir o pagamento”.

Como agem golpistas – “As pessoas têm de ficar atentas, não podem se descuidar porque os golpistas agem na vulnerabilidade, podem pedir a uma pessoa para assinar seu cheque de ‘Pagamento de Impacto Econômico’; também solicitar a verificação de informações pessoais ou bancárias; sugerir que eles possam obter reembolso de imposto ou Pagamento de ‘Impacto Econômico’ a alguém mais rapidamente, trabalhando em seu nome”.

“Os golpistas podem emitir um cheque falso, geralmente em quantia ímpar, depois pedir a uma pessoa que ligue para um número ou verifique informações on-line para descontá-lo”, acrescenta.

Segundo a advogada, as informações oficiais do IRS sobre os pagamentos de pandemia e impacto econômico da Covid-19 podem ser encontradas na página de isenção de impostos de coronavírus em IRS.gov. “O IRS incentiva as pessoas a compartilharem essas informações com familiares e amigos, pois muitos, que normalmente não costumam apresentar uma declaração de imposto de renda, possivelmente, estes também, tenham direito ao Pagamento”.

“Aposentados devem ficar atentos, pois os golpistas estão em ação, buscando pessoas desatentas para agirem. O meu papel como advogada é conscientizar as pessoas para que não caiam em ciladas e busquem informações com profissionais de confiança. O bom senso deve prevalecer em todas as circunstancias, portanto, se proteja e proteja a sua família contra os falsários de plantão”, finaliza.

Serviço

Law Offices of Kravitz & Guerra, P.A.

905 Brickell Bay Dr. Lobby,

Miami, Florida 33131-2967

Fone – 305-372-0222

FAX – 305-372-0400 – e-mail: Genilde@kravitzlaw.com – website – www.kravitzlaw.com