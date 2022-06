Multiplicação sem controle de iguanas na Flórida gera crise e caça é autorizada

Iguanas estão por toda parte e geram transtornos para moradores da Flórida com a multiplicação fora de controle

Moradores da Flórida enfrentam “guerra” contra iguanas que estão por toda parte, caindo de árvores e encontradas no vaso sanitário. A multiplicação sem controle do réptil incomoda e autoridades autorizam que as cacem

Da Redação – Como conter a multiplicação sem controle de iguanas na Florida? Essa é a grande questão a ser resolvida pelas autoridades com a propagação acelerada do réptil, que desencadeou uma crise no sul do estado. A população está alarmada e enfrenta uma verdadeira “guerra” contra iguanas que estão por toda parte, caindo de árvores e sendo encontradas até no vaso sanitário. E mesmo inofensiva para humanos é considerada invasora na região, incomodando pessoas, iniciando-se uma política de tolerância zero com os répteis.

E se iguanas não são uma ameaça para os humanos, causam estragos em construções ao escavar por baixo delas, também devorando colheitas e atrapalhando a locomoção. E com a propagação sem controle da espécie, tornou-se uma questão emergencial, sendo autorizada pela “Comissão de Conservação de Peixes e Animais Selvagens”, a caça ao animal sem restrições.

Ocorre que o fato de as fêmeas serem bastante férteis e colocarem mais de 70 ovos, em buracos escavados em calçadas ou regiões rurais, a multiplicação de iguana no sul da Flórida disparou. Portanto, é muito comum encontra-las nadando em canais, andando em calçadas, morando em vasos sanitários e caindo de árvores.

E se o preço dos combustíveis, a alta dos preços dos alimentos e a imigração ilegal trazem transtornos para a Flórida, uma nova crise foi estabelecida no sul do estado: a multiplicação das iguanas. Como resolver o problema?