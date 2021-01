Marta fica noiva de zagueira norte-americana, parceira do Orlando Pride

Ao lado da noiva, a zagueira norte-americana Toni Deion Pressley, Marta oficializa relacionamento.

Marta posou ao lado da noiva, a zagueira norte-americana Toni Deion Pressley – parceira do time do Orlando Pride –, compartilhando o noivado aos 2,3 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram

Da Redação

A jogadora Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira, e do Orlando Pride, anunciou nas redes sociais o seu noivado com a zagueira norte-americana Toni Deion Pressley – parceira do time do Orlando Pride. As atletas posaram para as fotos com aliança, compartilhadas pela conta oficial da Copa Feminina da FIFA, com os seguintes dizeres: “Vocês queriam uma boa notícia para começar 2021? Já têm”.

Marta celebra noivado nas redes sociais – Escolhida seis vezes como melhor futebolista do mundo, Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, com 110 gols, hoje seguindo carreira na equipe do Orlando Pride, com sede em Orlando. A atacante fez questão de compartilhar o momento de felicidade aos 2,3 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram. “Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, celebrou, ao lado de Toni Deion, oficializando o noivado.

Lembrando que em agosto de 2019, Toni foi diagnosticada com câncer de mama e teve que passar por um procedimento cirúrgico. Marta esteve ao lado da namorada ao decorrer de todo o período de recuperação. “Você é guerreira e irá voltar mais forte do que nunca”, apoiou a companheira na época.

Marta, agora com 34 anos, caminha para o final da carreira como futebolista, mas soma feitos inéditos na história do futebol feminino no Brasil e no mundo. ‘É a maior goleadora da Seleção Brasileira e dos Mundiais, palco onde já jogou por cinco ocasiões.