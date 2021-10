Marcelo Fox agora é o número 1 no ranking do “Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu No-GI”

Da Redação

Representando Orlando e a “Academia Gracie Barra Kissimmee”, no “Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu No-GI”, realizado no fim de semana em Garland – Dallas –, o atleta Marcelo Fox conquistou duas medalhas de ouro – categoria de peso e categoria Open. Com esses títulos, ele consolidou o seu favoritismo nas competições, ao subir no lugar mais alto do pódio – se tornou o número 1 do ranking. O evento, realizado pela “Federação Internacional de Jiu-jitsu (IBJJF)”, reuniu atletas de expressão de todas as categorias da modalidade.

A consagração do brasileiro no pódio – Mostrando determinação frente aos adversários, Marcelo Fox não deixou se abater, mesmo com uma lesão no ombro e um dedo quebrado. Ele lutou cinco vezes, abrindo caminhos para conquistar o campeonato – títulos de e extrema importância na sua carreira.

Disse o atleta que os treinos, “na nossa academia são intensos, buscamos estar sempre preparados para as competições. “ Agora, adianta Marcelo, ele quer o título de campeão do “Campeonato Mundial Master”, que acontecerá em novembro, na cidade de Las Vegas, Nevada.

Marcelo, atualmente vive e treina em Kissimmee. Ele representa a academia de seu sogro, “Gracie Barra Kissimmee”, e disse que foram 13 meses de muito treinamento, lesões e escolhas. Mas contou com o apoio incondicional de toda a sua família, e também dos seus companheiros de treino.

Trajetória de campeão

Marcelo começou a treinar Jiu jitsu em 2004, e ficou afastado dos tatames por quase oito anos. Retomou os treinos em 2020 até conseguir se consagrar Campeão Mundial. Com esse resultado Marcelo se tornou numero 1 do Ranking.

Este ano Marcelo ainda conquistou títulos importantes: no Gi:n“Atlanta Summer” – Campeão na categoria do Peso e na categoria Open; “Orlando Summer” – Campeão na categoria do Peso e na categoria Open; “Orlando International” – Campeão na categoria do Peso e na categoria Open; “Atlanta Summer” – Campeão Peso e Open,

Foi terceiro colocado no “PAN” – na categoria do Peso; “Orlando Summer” – Campeão na categoria do Peso e Terceiro na categoria Open; “Miami International” – Campeão na categoria do Peso e Segundo lugar na categoria Open, e “Orlando International” – Campeão na categoria do Peso e Segundo lugar na categoria Open.