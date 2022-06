EUA anunciam proposta para construir rede de carregadores para veículos elétricos

Rede de abastecimento para carros elétricos será apresentada nesta quinta-feira pela Casa Branca

Passo decisivo para atingir a meta de construir uma rede nacional de 500.000 transportadores de veículos elétricos até 2030; plano que faz parte da conta bipartidária de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão

Da Redação

Nesta quinta-feira, a Casa Branca irá anunciar proposta para construir uma rede de carregadores para veículos elétricos que sejam “fáceis de usar, confiáveis ​​e acessíveis”, garantindo que os EUA sejam o país que lidera a revolução do carro elétrico , disse o Secretário de Transportes, Pete Buttigieg. “Vamos apoiar a transição para os séculos elétricos, facilitando encontrar locais para recarregar e abastecer”, reforçou.

Este é mais um passo para ajudar a atingir a meta de construir uma rede nacional de 500.000 transportadores de veículos elétricos até 2030, um plano que faz parte da conta bipartidária de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão.

“Esta lei fornece aos estados de todo o país o financiamento e a estrutura para construir uma rede de carregadores confiável que dê a mais pessoas a confiança de que precisam para comprar e usar veículos elétricos para viajar de costa a costa e todos os estados intermediários”, relatou o chefe da “Administração Federal de Rodovias dos EUA”, Stephanie Pollack.

O objetivo do projeto é que existam “padrões mínimos garantidos” independentemente do tipo de veículo, do estado ou do aplicativo que o motorista usa.

Segundo a Casa Branca, as vendas de veículos elétricos aumentaram desde que Biden entrou no Salão Oval. Existem agora mais de dois mil veículos elétricos e 100.000 transportadores em rodovias nos EUA.

A Lei de Infraestrutura bipartidária destina US$ 7,5 bilhões para infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e mais de US$ 7 bilhões para cadeias de suprimentos de minerais críticos necessários para baterias, componentes, materiais e reciclagem.

Ao mesmo tempo, Biden está pressionando o Congresso a dar luz verde ao seu plano de fornecer ajuda econômica a quem busca comprar um veículo elétrico feito, em parte, nos EUA.