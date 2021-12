Empresária brasileira na lista das mulheres mais poderosas do mundo

A empresária brasileira Luiza Helena Trajano escolhida como uma das mais influentes do mundo

A seleta lista do jornal inglês “Financial Times” escolheu a CEO brasileira, Luiza Helena Trajano, da rede de lojas “Magazine Luiza” como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo. A empresária foi também a única brasileira na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista “Time”

Da Redação

A empresária brasileira, Luiza Helena Trajano, CEO da rede de lojas “Magazine Luiza” foi escolhida pelo jornal inglês “Financial Times” como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo. Em setembro, ela também apareceu como a única brasileira na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista “Time”. Segundo publicou o jornal, “Uma das mulheres de negócios e líderes sociais mais notáveis do país, Trajano é uma inspiração para empreendedores em todos os lugares.”

A lista das mulheres mais poderosas do mundo foi elaborada por jornalistas do “Financial Times” de vários países, ex-mulheres do ano e leitores. Entre as escolhidas, também estão a atleta Naomi Osaka, a escritora Sally Rooney, Elisa Loncón Antileo, presidente da Assembleia Constituinte do Chile, Sviatlana Tsikhanouskaya, ativista política de Belarus, Chloé Zhao, cineasta chinesa e vencedora do Oscar, e a atriz Scarlett Johansson.

Se referindo a empresária brasileira, o “Financial Times” publicou que, ela é a única brasileira da lista e está na categoria “Líderes”. Segundo o jornal, Luiza não é particularmente conhecida fora do Brasil, mas deveria ser.

Luiza começou a trabalhar aos 17 anos na loja da família em Franca, interior de São Paulo, e transformou o negócio em uma das maiores potências do varejo da América Latina.