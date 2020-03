Edição de março/2020 – p. 12

Em abril o Censo vai falar com você

O Censo dos EUA de 2020 será o vigésimo quarto recenseamento, o “Dia Nacional do Censo”, no dia 1º de abril, com pesquisas em todas as comunidades deste país – dados econômicos, sociais, demográficos e habitacionais. Portanto, você deve responder ao Censo, pois vai ajudar as comunidades a receberem as verbas de que precisam e também ajudar as empresas a tomarem decisões amparadas por dados que fazem a economia crescer. Os dados do Censo afetam a nossa vida diária, fornecendo informações para que decisões importantes sejam tomadas com relação a verbas para serviços e infraestrutura na sua comunidade, incluindo atendimento médico, centros para idosos, empregos, representação política, estradas, escolas e empresas.

Importante ressaltar que mais de US$ 675 bilhões em recursos federais são enviados aos estados e comunidades locais todos os anos, com base nos dados do Censo. Outro detalhe: não existem exceções. A legislação exige que a Agência do Censo mantenha o sigilo das informações de todas as pessoas. Por lei, suas respostas não podem ser utilizadas contra você, de modo algum, por nenhuma agência governamental ou tribunal.

A Agência do Censo nunca compartilhará as suas respostas individuais com agências de imigração ou agências de imposição da lei, e tampouco permitirá que essas respostas sejam utilizadas para identificar se você está qualificado a receber benefícios do governo. O Título 13 deixa bem claro que os dados que coletamos só podem ser utilizados para fins estatísticos.

De acordo com o comunicado do Censo, “desde o momento em que a Agência do Censo coleta as respostas, nosso enfoque e obrigação legal é mantê-las seguras. Assumimos um compromisso com o sigilo. Na Agência do Censo dos EUA, assumimos o compromisso absoluto de manter suas respostas confidenciais. Esse compromisso significa que é seguro fornecer as suas respostas e que elas serão utilizadas somente para fazer um perfil estatístico do nosso país e das nossas comunidades”.

Opções de respostas ao Censo

“Não podemos permitir que sejam utilizados para qualquer outra coisa, incluindo a imposição da lei. A escolha é sua: você pode responder de forma segura pela internet, por correio ou pelo telefone. Você terá a opção de responder pela internet, por correio ou pelo telefone. Os domicílios que não responderem por uma dessas formas serão visitados por um recenseador, que coletará as informações pessoalmente”, acrescenta o aviso do Censo.

Suas respostas online estão seguras contra hackers e outros ataques cibernéticos. A Agência do Censo toma precauções rígidas para manter a segurança das suas respostas dadas pela internet. Todos os dados enviados pela internet são criptografados para proteger a privacidade; nosso programa de segurança cibernética atende aos padrões mais altos e recentes de proteção das informações pessoais. Uma vez recebidos, os dados são retirados da internet.