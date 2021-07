Elsa se aproxima da Flórida e meteorologistas pedem cautela à população

Tempestade Elsa passa por Cuba e agora segue em direção à Flórida

Elsa tem ventos máximos de 60 mph, de acordo com comunicado emitido pelo “Centro Nacional de Furacões”. A previsão é que a tempestade se intensifique nesta terça-feira, antes em toda a região de Big Bend, na Flórida, no início da quarta-feira

Da Redação

O sul da Flórida teve seu primeiro impacto da tempestade tropical Elsa na tarde de segunda-feira, quando as faixas mais externas começaram a chegar na região com breves e intensas chuvas, que provavelmente durarão até esta terça-feira – ou início de quarta-feira –, de acordo com comunicado emitido às 5 da manhã pelo “Centro Nacional de Furacões”.

A trilha projetada para a tempestade correu um pouco para o oeste na manhã de segunda-feira – diminuindo a ameaça para o sul da Flórida -, incluindo a maior parte de Lower Florida Keys, que agora parece propensa a um golpe lateral com vento e chuva, em vez de um impacto direto de um pequeno sistema que deve se fortalecer depois de cruzar Cuba.

O caminho de Elsa tomou conta da maior parte do centro de Cuba na segunda-feira – onde cerca de 200.000 pessoas foram evacuadas e fortes chuvas varreram a ilha – antes que ela reaparecesse no Estreito da Flórida, na manhã desta terça-feira.

Na segunda-feira, os alertas de tempestade e tempestade tropical foram estendidos ao norte do estado e a oeste da área de Big Bend. A parte mais oriental do Panhandle estava sob vigilância de tempestade tropical.

Seu potencial local de aterrissagem na Flórida também mudou para o norte durante a noite. E a partir das 23h, segundo assessoria do “National Hurricane Center”, Elsa apareceu no caminho certo para fazer um landfall na Flórida, em Horseshoe Beach, ao norte do rio Suwannee, na manhã de quarta-feira.

Rota da tempestade

Elsa está se movendo em direção ao norte-noroeste perto de 12 mph, e esse movimento geral deve continuar hoje, seguido por uma volta em direção ao norte esta noite. Um movimento norte-nordeste é esperado na quarta-feira.

Na pista prevista, Elsa passará perto de Florida Keys esta manhã, e se moverá perto ou sobre porções da costa oeste da Flórida ainda hoje e continuando na quarta-feira.

A tempestade tropical Elsa está localizada a 50 milhas a sudoeste de Key West e 270 milhas ao sul de Tampa. A tempestade está se movendo de norte a noroeste a 12 mph.

Relógios e avisos emitidos na Flórida para a tempestade tropical Elsa alertam para: Costa oeste da Flórida, de Bonita Beach ao rio Aucilla, incluindo Tampa Bay; Oeste do Rio Aucilla até o Rio Ochlockonee; Florida Keys, de Craig Key em direção ao oeste até Dry Tortugas; Costa oeste da Flórida, de Flamingo em direção ao norte até o rio Ochlockonee