Fim de semana na Flórida Central promete chuvas e tem previsão de inundações, alerta a meteorologia

Há risco elevado de raios no sul da Flórida, e a principal preocupação são as chuvas fortes, bem como rajadas de vento superiores a 40 mph e relâmpagos. É preciso cuidado máximo dos moradores, alerta meteorologia

Da Redação

Alerta a meteorologia para um fim de semana chuvoso no Sul da Flórida, com vento, possibilidade de granizo, e os perigos de possíveis inundações. As chances de chuva são altas, variando de 70% a 80% de Homestead a West Palm Beach segundo comunicado do “Serviço Nacional de Meteorologia.”

Há risco elevado de raios no sul da Flórida, e a principal preocupação são as chuvas fortes, bem como rajadas de vento superiores a 40 mph e relâmpagos ocasionais a frequentes.

Um aviso meteorológico especial foi colocado em vigor até às 19h30 para Coral Springs, Pompano Beach e Boca Raton. Os meteorologistas alertaram para ventos de 40 mph e aconselharam a procurar abrigo. O potencial de chuva é provável para sábado e domingo.

As perspectivas meteorológicas dizem que haverá chance de chuvas e tempestades à tarde e à noite com fortes e relâmpagos. Avisos de inundação foram emitidos para partes de Pembroke Pines e Weston. Os avisos vão até às 19h30 e os moradores estão sendo avisados ​​de pequenas inundações nessas áreas.

Cuidado nas praias

As praias do sul da Flórida também estão sentindo o impacto do mau tempo e continuarão na próxima semana. Por causa disso, os meteorologistas estão dizendo aos moradores para nadar apenas em praias vigiadas e ouvir os conselhos das patrulhas de praia.