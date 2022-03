Altos funcionários dos EUA viajaram a Caracas para reunião com o presidente Nicolás Maduro

Autoridades do governo Biden viajaram para conversar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca. A deputada republicana María Elvira Salazar insiste que Washington estaria negociando petróleo da Venezuela, o que não foi confirmado

Da Redação

O que parecia improvável vem ocorrendo. Altos funcionários dos EUA Unidos viajaram a Caracas para se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo a Casa Branca, “o objetivo da viagem era discutir questões de segurança energética e a situação dos cidadãos americanos detidos na Venezuela”, disse Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca.

Em contrapartida, a deputada republicana María Elvira Salazar insiste que Washington estaria negociando o levantamento das sanções contra o regime de Maduro para substituir a importação de 700.000 barris de hidrocarbonetos russos por petróleo venezuelano, algo não confirmado pela Casa Branca.

“É impossível para o governo Biden negociar com alguém do governo Maduro para remover as sanções ao petróleo venezuelano”, disse Elvira.

José Colina, presidente da “Veppex”, indica que além do desafio estrutural da indústria petrolífera, distanciar Maduro de sua aliança com a Rússia seria extremamente complexo.

As negociações, cujos detalhes ainda não foram divulgados, ocorrem no momento de uma escalada do preço da gasolina nos Estados Unidos, gerada por uma reação ao mercado internacional, mas não pela falta imediata de petróleo bruto.

Apoio internacional

O presidente Joe Biden busca apoio internacional para banir importação de petróleo russo. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, foi na segunda-feira a favor da comunidade internacional aprovar o cancelamento das compras de petróleo russo.

Os Estados Unidos estão reunindo apoio internacional para a proibição das importações de petróleo russo como uma medida adicional para aumentar o custo para a Rússia de invadir a Ucrânia enquanto buscam alternativas para garantir a segurança energética.

Biden realizou na segunda-feira uma nova videochamada com vários líderes europeus: o presidente francês, Emmanuel Macron; O chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Este fim de semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, assegurou que Washington está a ter conversações “muito ativas” com a União Europeia (UE) para proibir a importação de petróleo da Rússia, em mais um passo para sufocar a economia russa em retaliação para a guerra na Ucrânia.