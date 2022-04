Motorista foi socorrido e rodovia fica paralisada com incêndio em caminhão carregado com cacau

Foi preciso que o Corpo de Bombeiros atuasse com rigor para conter o incêndio em um camião carregado com cacau, que seguia ao sul da SR-40 perto de Ormond Beach. Fumaça e correria marcam o início de semana na Flórida

Da Redação

Um caminhão carregado com cacau pega fogo na pista esquerda ao sul da SR-40 perto de Ormond Beach, na Flórida, causando transtornos no trânsito na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h15. Motoristas próximos ao acidente tiveram que aguardar o socorro do Corpo de Bombeiros em meio à fumaça e apreensão, causando grande fila de veículos na pista.

O tráfego está bloqueado por cinco quilômetros, na Interestadual 95, no condado de Volusia, com o incêndio do caminhão, causando grandes atrasos. O Corpo de Bombeiros de Daytona Beach disse que o veículo pegou fogo devido a um aparente mau funcionamento dos freios.

Os bombeiros disseram que o motorista ficou ferido e nenhum outro veículo foi impactado diretamente pelo fogo. Ele foi socorrido e levado para o hospital local com algumas queimaduras.

Para uma manhã de segunda-feira agitada. O incêndio, evidente, causou descontentamentos por parte dos demais motoristas que seguiam para o trabalho. Até o momento da publicação desta matéria os bombeiros continuam no local tentando contornar a situação de emergência.