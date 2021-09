Buscas pelos pais de 303 crianças separadas na fronteira dos EUA-México

Empenho do governo Biden pela reunificação de pais e filhos, separados na fronteira

O relatório divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA aponta que os pais de 303 crianças que foram separadas de seus responsáveis na fronteira dos EUA com o México, não foram encontrados até o momento. É o esforço do governo Joe Biden para reunir as famílias, após a chamada politica de “tolerância zero” de Trump

Da Redação

Ainda continuam as buscas pelos pais de 303 crianças que foram separadas de seus responsáveis na fronteira dos EUA com o México, durante o governo de Donald Trump. Segundo o relatório divulgado na quarta-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA, advogados ainda tentam contato com os pais dessas crianças, numa luta incansável. No começo de agosto, eram 337 menores desacompanhados nas fronteiras – o número subiu consideravelmente.

A apresentação do relatório, feita pelo Departamento de Justiça americano, faz parte de um esforço contínuo do governo do presidente Joe Biden para reunir as famílias três anos depois da criação da chamada politica de “tolerância zero” de Trump.

O governo do presidente Biden havia se comprometido a ajudar as famílias se reunirem em um grupo de trabalho de reunificação familiar. Os funcionários afirmaram que têm revisto milhares de registros para determinar quantas famílias permanecem separadas.

Desde a criação do grupo, 50 crianças se reencontraram com os pais nos EUA, disse a apresentação.

No começo do mês, o governo Biden lançou um novo portal na internet para ajudar na busca das famílias. O Together.gov ou Juntos.gov fornece um formulário de registro para as famílias que buscam membros perdidos e informações para os advogados.