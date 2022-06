Bolsonaro virá a Orlando para inauguração de vice-consulado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) incluiu a cidade de Orlando, na Flórida, em sua rota de viagem aos Estados Unidos, durante sua participação na 9ª Cúpula das Américas, onde encontrará o presidente americano, Joe Biden.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, Bolsonaro participará da inauguração do vice-consulado brasileiro em Orlando, prevista para acontecer entre a próxima sexta-feira, 10, e sábado, 11. A região central da Flórida concentra grande parte da comunidade brasileira que vive nos EUA, e também é onde está a maioria dos brasileiros que votou em Bolsonaro em 2018.

Bolsonaro viajará na terça-feira, 7, para participar da Cúpula das Américas, principal encontro de líderes do continente e em agenda paralela, o chefe do executivo terá a primeira reunião bilateral com o presidente Joe Biden. A agenda detalhada do presidente ainda não foi divulgada pelo governo.