Biden fala em isenção temporária de imposto sobre gasolina para ajudar consumidor

O governo Biden procura maneiras de ajudar os consumidores com o aumento dos preços dos combustíveis, que começou a subir no ano passado e aumentou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia

Da Redação – De acordo com as afirmações do presidente Joe Biden durante coletiva de imprensa na segunda-feira, ele está considerando uma isenção temporária do imposto federal sobre a gasolina, potencialmente economizando até 18,4 centavos de dólar por galão. “Espero ter uma decisão com base nos dados, talvez até o final da semana.”

O governo procura maneiras de ajudar os consumidores com o aumento dos preços dos combustíveis, que começou a subir no ano passado e aumentou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. O preço médio da gasolina em todo o país é de pouco menos de US $ 5 por galão, de acordo com a “American Automobile Association (AAA).”

Biden já liberou petróleo da reserva estratégica dos EUA e aumentou a mistura de etanol para o verão, além de enviar uma carta na semana passada às refinarias de petróleo pedindo que aumentem sua capacidade de refino.

No entanto, esses esforços ainda não reduziram as pressões sobre os preços, de modo que o governo está agora considerando uma eliminação temporária do imposto sobre a gasolina. Impostos sobre gasolina e diesel ajudam a pagar as estradas.

Em uma entrevista no domingo, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, expressou sua disposição de um incentivo fiscal federal sobre a gasolina para fornecer algum alívio aos motoristas.