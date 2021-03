Biden duplica compromisso de vacinas nos EUA para 200 milhões de doses

Joe Biden, nesta quinta, dobra compromisso de vacinação nos EUA para 200 milhões de doses

Em pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden redefiniu a sua meta de vacinação contra a Covid-19 duplicando para 200 milhões de doses. Há uma semana Biden já tinha anunciado que iria atingir a meta das 100 milhões de doses de vacina no dia seguinte, quando ainda apenas se cumpriam 58 dias de mandato

Da Redação

Joe Biden redefiniu nesta quinta-feira o plano de vacinação contra a Covid-19 para os seus primeiros 100 dias na Casa Branca, duplicando a meta e prometendo aplicar 200 milhões de doses. “Teremos aplicado 200 milhões de vacinas até ao meu centésimo dia de mandato”, disse nesta quinta-feira, lembrando antes de tomar posse, tinha prometido atingir 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 nos seus primeiros 100 dias de mandato.

Contudo, na passada quinta-feira, Biden já tinha anunciado que iria atingir a meta das 100 milhões de doses de vacina no dia seguinte, quando ainda apenas se cumpriam 58 dias de mandato.

E embora aparentemente ambiciosa, a nova meta de Biden equivale a uma continuação do ritmo existente de vacinações, quando os EUA estão a conseguindo aplicar cerca de 2,5 milhões de doses por dia.

Ao longo do próximo mês, alguns dos obstáculos para aumentar esse ritmo devem também ser eliminados, já que o fornecimento de vacinas aos EUA está aumentando e os estados estão atingindo os requisitos de elegibilidade para receber os fármacos.

Os EUA continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 545.282 mortes e 30.011. 551 casos, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745. 337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.