Aproveite o Guia de Presentes de Kissimmee para as festas de fim de ano

Kissimmee oferece a você e sua família um pacote de diversão, boa comida e ótimos passeios

“Experience Kissimmee” é a autoridade oficial de turismo do Condado de Osceola, na Flórida. Com a chegada das festas de fim de ano, inúmeras opções estão disponíveis para você e sua família: casa de férias, compras, gastronomia, música ao vivo, passeios inesquecíveis e diversão. Confira as dicas

Da Redação

Com quase 50 anos de experiência em férias e mais de 9.000.000 de visitantes por ano, Kissimmee fica a poucos minutos dos parques temáticos e das atrações mais famosas do mundo. Em Kissimmee você encontra desde belezas naturais extraordinárias, como a nascente do Everglades, à gastronomia para todos os paladares. “Experience Kissimmee” é a autoridade oficial de turismo do Condado de Osceola, na Flórida, responsável pelas vendas e marketing do destino. Kissimmee também é a Capital Mundial das Casas de Férias®, com mais de 70 mil opções de hospedagem, incluindo resorts de luxo, hotéis para famílias e mais de 50 mil casas de férias.

Com a chegada das festas de fim de ano, “Experience Kissimmee” está pronto para celebrar nas compras para a família e amigos – de presentes a experiências, que todo mundo vai adorar – através da compra online. E comprar um presente da coleção recente “Wishes Come True Blue Color”, do “Walt Disney World Resort”, a empresa fará doações para a “Make-A-Wish” – organização sem fins lucrativos que ajuda a realizar os desejos de crianças com doenças críticas. Esta linha especial de produtos inclui máscaras faciais, “Spirit Jerseys”, e todas as novas tiaras ajustáveis ​​para crianças de todos os tamanhos. A coleção está disponível, no shopDisney.com.

Diversão para a família – Outra grande façanha são ingressos ou passe anual para o “Universal Orlando Resort” com descontos. Os residentes da Flórida podem receber três dias por US $ 55/dia (mais impostos) com um ingresso 2-Park, 3-Day Base Ticket – disponível para compra até 17 de dezembro de 2020 e válido até 26 de março de 2021. Os residentes também podem economizar em passes anuais, disponíveis para compra até 17 de dezembro de 2020. Fãs nacionais e internacionais do “Universal Orlando Resort” podem comprar produtos do seu parque favorito, no shop.universalorlando.com.

Casa de férias para família

Experimente uma mudança de cenário e passe as férias em uma das casas de férias de Kissimmee com a família e desfrute das atrações. Confira o “Jolly Creek Holiday Festival and Marketplace at Boggy Creek Airboats”, um evento temático ao ar livre na Flórida com música ao vivo da “Jolly Creek Society Orchestra”. Escolha as noites “Paw-liday” que permitem que os visitantes levem seus cães. Uma parte da receita deste evento será doada ao “Second Harvest Food Bank of Central Florida”. Para comprar ingressos, visite jolly-creek.com.

Faça um passeio pelos jardins de “Give Kids the World”, coberto por milhões de luzes. Um caleidoscópio de imagens e sons incluirá um túnel cintilante de 45 metros que leva a 45 vilas decoradas. O ingresso inclui um chocolate quente de cortesia, bem como acesso ilimitado aos passeios e atrações da vila. Para comprar ingressos, visite https:/www.gktw.org/event.php.

Aos amantes do cinema, conheça os filmes clássicos de final de ano em “Gaylord Palms Resort and Convention Center’s”, no novo evento “I Love Christmas Movies” – apresentando mais de 13 filmes como “The Polar Express”, “A Christmas Story”, “Elf” e muito mais, em uma exibição pop-up multissensorial de mais de 1.500 metros quadrados. Para comprar ingressos e ver outras ofertas de férias do resort, visite gaylordpalms.com. Todos os três eventos estão em conformidade com as diretrizes de saúde e segurança, informam os organizadores.

Compras locais

O presente que você procura – E na hora de ir às compras, encontre aquele presente perfeito em uma das lojas de presentes de “Celebration Town Center’s”, localizadas no coração de Celebration. De moda a decoração para casa, há algo para todos. Além disso, todas as noites, de 28 de novembro a 3 de dezembro, os visitantes podem aproveitar as festas noturnas do “Celebration’s Winter Wonderland”, incluindo o cair de “neve”, patinação no gelo em um rinque, passeios de trem e muito mais. Há ainda mais para experimentar nos fins de semana, como canções de Natal e passeios a cavalo e de carruagem. As diretrizes de saúde e segurança estão sendo aplicadas. A entrada é gratuita; Visita celebrationtowncenter.com.

Comidas e vinho

Vinho para todos os paladares – Salgados ou doces? “Island Grove Wine Company at Formosa Gardens” está oferecendo 10% de desconto em comidas e vinhos durante a temporada de férias. Além disso, os pedidos online agora estão disponíveis para retirada na calçada. Os visitantes podem receber 10% de desconto em pedidos de $60 ou mais com o código FORMOSA10. Para obter mais informações ou para fazer um pedido online, visite formosawinery.com.

O “The Mall at Millenia” está oferecendo o “Millenia Express” e o “Millenia Direct”. O “Millenia Express” permite que os clientes retirem seus pedidos de suas lojas favoritas, na calçada. O “Millenia Direct” envia pedidos diretamente para as casas dos clientes. Ambos os serviços são oferecidos todos os dias. Se aventurando no shopping para fazer compras no feriado? Traga a família e dê visite o “The Mall” no novíssimo “Holiday Wander” de “Millenia”. Para mais informações visite mallatmillenia.com.

Aprendizagem ao longo da vida

“Celebration Lifelong” é um programa de aprendizagem ao longo da vida do “Celebration Foundation”, e está oferecendo presentes para as novas aulas virtuais. Pela primeira vez, os membros podem adquirir para familiares e amigos com um código de promoção especial. Os presentes custam US $ 40 e incluem acesso a clubes e à série de palestras – cursos de três semanas que podem ser adquiridos por US $ 20 adicionais cada. O presente pode ser usado para o período da primavera de 2021 ou em qualquer período no futuro. Para mais informações visite https://celebrationfoundation.org/what-we-do/celebration-lifelong/.

Aventura ao ar livre

Kissimmee é conhecida pelo céu ensolarado e temperaturas amenas. Por que não experimentar a temporada de férias ao ar livre? “Wild Florida” está oferecendo um passe anual totalmente novo para seus visitantes. Disponível para compra apenas da ‘Black Friday” até o “Cyber ​​Monday”, este passe é de US $ 80 por pessoa e inclui entrada ilimitada para o safári nos dias úteis para o “Drive-Thru Safari Park”, e entrada ilimitada para qualquer dia no “Gator Park”, além de 10% de desconto em todas as mercadorias do “Wild Florida”. Para mais informações visite wildfloridairboats.com.

Do outro lado da cidade, “Gatorland Orlando” está iniciando a temporada com uma série de ofertas especiais para o “Black Friday” e o “Cyber ​​Monday”. Os passes anuais para adultos custarão $36,99 mais impostos, e os passes para crianças serão $12,99 mais impostos. Já “Screamin ’Gator Zip Line” oferecerá mais de 40% de desconto no preço normal. Para saber mais sobre essas ofertas especiais e quando elas estarão disponíveis, visite gatorland.com.

Serviço

“Experience Kissimmee”

Fone – 407-360-7297