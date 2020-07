A tecnologia é para você

É obvio que a tecnologia está presente no nosso cotidiano, não há como fugir dela, mas o quanto você está atualizado?

Se você é da década de 60, 70 ou mesmo 90 e ainda está no mercado de trabalho atuando em um nicho que não usa a tecnologia como meio ou mesmo se você tem usado as mesmas ferramentas há anos, eu aconselho: aprenda algo novo!

Faz tempo que o conhecimento na área de informática deixou de ser um plus. Aplicativos de escritório são pré-requisitos e quanto mais apurado você for em outras ferramentas, mais imprescindível você será.

É certo que as empresas hoje em dia buscam indivíduos com “MindSet” elevado, ou seja, pessoas com capacidade de raciocínio amplo, apurado, inteligente, rápido, conciso, capaz de aprender e se desenvolver.

Você já não viu alguém muito preparado tecnicamente no papel, mas que na prática não deslancha? Pois é, o currículo chega a assustar o contratante e no dia a dia a pessoa não demonstra um bom “MindSet”.

Certamente, os “novos” profissionais estão cada vez mais preparados, seus currículos têm conteúdo acadêmico relevante e extenso, mas o que tem feito diferença mesmo é a capacidade da pessoa em aprender o novo e gerar o resultado desejado. A capacidade do colaborador de se fazer entender, administrar conflitos e desta maneira se relacionar bem com seus colegas, faz muita diferença também.

Pode parecer exagero, mas quem se dedica algumas horas a aprender algum nicho de trabalho, acaba de fato tendo esta nova atribuição como habilidade e por vezes tornando-se capaz de suprir a demanda no lugar de quem cursou uma faculdade e fez pós-graduação.

Lamento, isto não é um absurdo quando se trata de tecnologia/informática.

Atualmente, a demanda por aplicativos de conferência eletrônica (reuniões online) cresceu muito. Você conhece os mais utilizados? Já usou? Não pense que é difícil, comece a usar hoje.

Você sabe editar uma imagem, fotos ou vídeos? Seria ótimo aprender. Não estou falando sobre compilar um código fonte, um kernel, estou falando de coisas acessíveis a todos.

Estamos vivendo a 5ª Revolução Industrial, Empresários conscientes com este tempo que estão vivendo, não deixam de investir em si e em suas ferramentas para prospectar e concretizar suas vendas, seus negócios.

Eu – por exemplo – presto serviços de informática para a indústria hoteleira há 20 anos e embora esses clientes devam focar seus negócios na prestação de serviços em si, que é o que se espera mesmo de um hotel, eu os tenho ajudado integrando os sistemas PMS (Property Management System) com os parceiros de venda como Booking, Expedia e Ommiebees o que permite uma administração eficiente da demanda e impacta fortemente em seus resultados.

Outro exemplo do ramo: incentivo ao uso de QR code (Quick Response Code) pelo hóspede, com o intuito de possibilitar o acesso aos cardápios via celular do hóspede. Desta forma, o pedido vai diretamente a cozinha e é lançado automaticamente o débito de consumo na conta do hóspede e também reduz fortemente a equipe necessária ao atendimento de consumos de alimentos & bebidas.

Dentre outras coisas, ajudo meus clientes com a melhor escolha de equipamentos, a administração da rede de computadores e help desk aos seus colaboradores.

O Mestre em Gestão Empresarial, Bacharel em Redes de Computadores, Técnico em Eletrônica Digital Fabio Sathler Ribeiro relatou sua experiência e a enorme importância da Inovação e Renovação Tecnológica para o Jornal Nossa Gente.

Fabio é brasileiro, casado, tem dois filhos e possui vasta experiência no ramo de Tecnologia em Informática e se especializou na informatização de hotéis. Ele atua nesta área desde 1994.

Ele tornou-se proprietário de empresa de help desk em Informática em 2002 e decidiu tornar-se Expert em PMS (Sistemas de Administração de Hotéis) por perceber que os softwares existentes à época não atendiam as necessidades de seus clientes.

O Analista de Redes diz que um dos aspectos positivos em sua profissão é o mercado de trabalho promissor onde a demanda por técnicos é enorme e dificilmente atendida, principalmente aqui nos EUA.

Ele diz que a evolução neste ramo acontece muito rápido e exige que o profissional permaneça em constante atualização. Desta forma, a carreira requer dedicação em se instruir como autodidata uma vez que nem sempre as instituições acadêmicas acompanham o ritmo acelerado das novas tecnologias. Como acontece em todas as profissões, ser apaixonado pelo tema conta muito, completa Fabio.

Através de sua empresa e ao longo de 20 anos, Fabio Sathler informatizou e dá suporte técnico a cerca de 60 Hotéis no Rio de Janeiro e participou de projetos como Time-lapse das obras das Olimpíadas no Rio de Janeiro, manutenção e inseminação de urnas eletrônicas para eleições presidenciais 2010, instalação e suporte a 40 totens multimídia espalhados nos aeroportos do RJ e atende uma carteira de clientes de diversos ramos de atividade como: clínicas, restaurantes, escritórios contábeis, transportadoras, distribuidoras e comércio varejista.

Fabio afirmou que se reinventar não é fácil: “São muitas as novas tecnologias mas não se acomode, aprenda! Permita-se ser capaz. Não ache que não consegue, Just do it!”