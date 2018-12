Edição de dezembro/2018 – p. 33

Orlando, a porta giratória das celebridades brasileiras

Com a escolha das celebridades do Brasil, que optaram em investir na compra de casas e morar em Orlando, a cidade vem sendo considerada a Hollywood Brasileira – a porta giratória das celebridades brasileiras – com um contingente considerável de notórios. Qual o motivo? O clima que se assemelha ao estilo tropical e a segurança são fatores essenciais para que essas personalidades se acomodem por aqui com os respectivos familiares. E se por um extremo há os que apostam no reduto de parques termais, áreas verdes e boa gastronomia, adquirindo imóveis para ficar nas férias, a maioria quer mesmo é residir, fugindo da violência do Rio de Janeiro e de São Paulo, desfrutando da tranquilidade e do glamour que a Flórida oferece.

É comum esbarrar-se em atores de novelas, cantores consagrados e demais personalidades brasileiras, caminhando pelas ruas de Orlando. Todos, indistintamente, procuram levar uma vida de pessoa comum, embora haja os que se arriscam a pedir uma selfie, afinal, dar de cara com o ídolo é um privilégio para poucos. Seu passeio pode render um encontro com o empresário e animador Sílvio Santos, ou com a estrela global Juliana Paes, por que não? Valem todas as tentativas. Portanto, ter uma máquina fotográfica a tiracolo não é tarefa apenas para os paparazzi.

Gradativamente Orlando recebe o título de Hollywood Brasileira, mediante de tantos rostos famosos – um chamariz para as estrelas –, diria, a porta giratória das celebridades no momento. E tudo combina perfeitamente: a elegância da cidade com a surpresa das personalidades que fazem o show da vida seja no teatro, na televisão, no cinema ou na música. Não importa, de alguma forma nos identificamos com cada um deles porque fazem parte de nossas emoções, concorda?

O ator global Humberto Martins, por exemplo, se prepara para fixar residência em definitivo em Orlando, alegando que a prática do golfe – seu esporte preferido – tem tudo a ver. As áreas verdes da cidade e a importância que a modalidade esportiva tem no país o motivaram a trocar o Brasil pelos Estados Unidos. E, evidente, com a filha já morando na cidade com a família foi mais fácil para Humberto se decidir.

E quem comprou casa em Orlando – no Celebration – e escapa de São Paulo e dos compromissos com o SBT com certa frequência é o empresário e animador Sílvio Santos. Já se tornou comum encontrar o dono da segunda maior rede televisiva do Brasil – Sistema Brasileiro de Televisão – de camisa florida, bermuda e sorriso amigável, fazendo compras em supermercados. A esposa, a novelista Íris Abravanel, o acompanha em suas viagens a Flórida.

A estrela de novelas da Globo que vem sempre a Orlando, que, inclusive, adquiriu uma bela casa no Condomínio Summerville Resort, é Giovanna Antonelli. Ela investiu 380 mil dólares na compra do imóvel e se tornou garota propaganda da empresa Summerville Resort. Tem também a global Juliana Paes, que optou por casa luxuosa no condomínio Magic Villa Resort, onde também vive o ator Murilo Rosa com a esposa.

A atriz Deborah Secco e o esposo, o ator Hugo Moura, que adquiriram casa no condomínio Magic Villa Resort 2, trouxeram os respectivos familiares para uma viagem muito especial a Orlando. Foi uma festa a chegada de todos eles, comandados por Deborah, ao lado da filha.

Indignado com a violência do Rio de Janeiro, o humorista Leandro Hassum se mudou para Orlando com a esposa e a filha, indo ao Brasil apenas a trabalho. Ele incentivou outros profissionais do humor que vislumbram morar no futuro na terra do Mickey Mouse, caso da também humorista Fabiana Karla, de olho em uma propriedade na cidade.

Nomes da música como o do sertanejo Luciano Camargo, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, comprou casa em Orlando e está curtindo a nova experiência de estar com a família na cidade americana. Carla Perez – ex-dançarina do Grupo É o Tchan –, o esposo Xanddy, e seus filhos Camilly Victoria e Victor, deixaram Salvador, na Bahia, e se mudaram para Orlando em 2016. A família diz que encontrou a paz que precisava.

O cantor e compositor Jorge Ben Jor, que sacudiu o Brasil com “Fio Maravilha” e “País Tropical” tem casa em Orlando. Ele decidiu morar definitivamente no Celebration – próxima à casa de Sílvio Santos. Ele diz que está satisfeito com a escolha e que está curtindo a bela paisagem da Flórida e a tranquilidade da cidade.

Galvão Bueno troca Mônaco por Orlando

O comentarista esportivo e narrador da Globo, Galvão Bueno, é o mais novo morador de Orlando. Ele se mudou para a cidade com a esposa, Desirée Soares, em função do filho, Luca, que vai cursar Faculdade de Cinema na Flórida. O casal e o filho estão morando em Windermere. E quem visita Galvão vez em quando é o ex-juiz de futebol e ex-comentarista esportivo da Globo, Arnaldo Cesar Coelho.

Jayme Monjardim, diretor de novelas da Globo comprou casa no Magic Village, e vive com a esposa Tânia Mara e a filha Maysa. Já o ator e apresentador Luigi Barichelli tem casa em Orlando e aluga o imóvel para turistas nas férias. Mas sempre que está de folga no Brasil ele viaja com esposa, Andrea e os filhos para curtir o condomínio onde tem o seu imóvel.

Eles, os famosos, estão por aí, no dia a dia, com suas expectativas, projetos e realizações. Às vezes tão próximos, então valem os esforços para receber um abraço, proferir um elogio ou mesmo um simples olhar que traduz a nossa gratidão aos cidadãos das artes. Fique atento, você poderá ver algum deles comprando bolachas na loja da esquina. Prepare a máquina fotográfica!