Edição de dezembro/2018 – p. 10

Fernanda Pontes nomeada Embaixadora da Língua Portuguesa nos EUA

A atriz e apresentadora Fernanda Pontes foi condecorada com o título de “Embaixadora do Português como Língua de Herança”, outorga concedida por seis das principais associações não governamentais focadas em oferecer programas educativos e culturais para a comunidade brasileira nos EUA. A cerimônia aconteceu na região metropolitana de Washington, D.C., junto à comunidade local, durante evento com alunos da Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE). “Ser nomeada ‘Embaixadora da Língua Portuguesa nos Estados Unidos, é uma emoção e uma responsabilidade muito grande que eu honrarei com muito carinho e comprometimento, conscientizando ainda mais as famílias Brasileiras de como é importante preservar não só a língua portuguesa na vida dos nossos filhos, mas acima de tudo a nossa história e cultura,” agradece Fernanda.

Em cerimônia realizada na ONG Abrace, em Washington DC, Fernanda Pontes se torna Embaixadora com a presença do Ministro Aloysio Gomide Filho, representante do Consulado Brasileiro nos EUA e com depoimento do Embaixador Edgar Casciano, sobre Fernanda ser a pessoa ideal e preparada para elevar ainda mais Língua Portuguesa nos EUA. Portanto, atriz terá missão importante em 2019, de conscientizar e mobilizar as famílias brasileiras nos EUA, sobre a importância do português na vida de todas as crianças que vivem fora do Brasil.

“Todas as associações representadas aqui hoje trabalham para que as crianças vivendo nos Estados Unidos reconheçam e valorizem sua identidade como brasileiros, e para que mantenham vivo seu vínculo afetivo com o Brasil – país de seus pais ou avós”, disse Ana Lúcia Lico, diretora executiva da ABRACE, durante o evento. “Fernanda, contamos com você para este papel fundamental de levantar a bandeira da herança cultural brasileira e do seu valor na formação dos pequenos e jovens brasileiros pelo mundo.”

A trajetória como mãe brasileira vivendo nos Estados Unidos e profissional de comunicação, divulgando a diversidade e a riqueza da cultura brasileira, Fernanda Pontes está alinhada à missão