Edição de dezembro/2019 – p. 36

VFP Orlando finaliza programa de aulas de português com sucesso

Com resultados satisfatórios durante o ano, a “Fundação Vamos Falar Português – VFP –, encerrou mais um semestre com sucesso em Orlando, no último dia 23, reunindo sessenta crianças – entre 2 a 15 anos – que fizeram apresentações de dança e canto, com a presença de pais e educadores. A instituição marca ponto importante na finalidade de propagar a Língua Portuguesa, promovendo a manutenção de heranças culturais brasileiras, entre as crianças e adolescentes residentes nos EUA.

Segundo Clarice Martins, Presidente e coordenadora geral do programa de aulas, “é mais um semestre termina com gostinho de dever cumprido!”. Já Andréa, que tem duas filhas no programa, ressalta com louvor a importância da iniciativa: “Entramos no programa após um ano na fila de espera, mas valeu! As meninas estão amando!”

A VFP é uma instituição não governamental, não partidária e sem fins lucrativos, que foi criada com a missão de propagar a Língua Portuguesa no país. No término das apresentações, foi oferecido lanche doado pelos pais.