Moradores de South Lake Tahoe, na Califórnia, andam assustados com o urso-negro à solta na região

O urso-negro tem mais de 220 kg e está à solta, atemorizando os moradores da região de South Lake Tahoe, na Califórnia. Já invadiu casas e representa uma ameaça. O “Departamento de Vida Selvagem” alerta moradores a ficarem vigilantes

Da Redação

Um urso-negro anda assustando os moradores da área de Tahoe Keys, em South Lake Tahoe, cerca de 160 km a Leste de Sacramento, na Califórnia. O urso de 226 kg, que anda à solta, já invadiu cerca de 33 casas a procura de alimentos. O novo vizinho é alvo de comentários e apreensão e isso vem gerando preocupação da comunidade local – não houve ataques a humanos.

Durante sete meses, o animal causou grandes danos a 33 propriedades e entrou à força em 28 casas, de acordo com uma postagem no site do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia (CDFW), do dia 17 de fevereiro. Disse à polícia que não houve ataques diretos a humanos ou animais de estimação na área.

O “Departamento de Vida Selvagem” está aconselhando os moradores da área a ficarem vigilantes e armazenar e descartar alimentos com responsabilidade, pois os ursos são guiados pelo cheiro.

Lembrando que a área de Lake Tahoe tem uma população de ursos saudável e densa, no entanto, o urso-negro é uma ameaça pelo tamanho e truculência como invade as residências.

A preocupação no momento é de capturar o urso, que será transferido para fora do estado. Sua localização ainda é desconhecida, mas seu último avistamento relatado foi há alguns dias, quando foi visto andando por uma rua em Tahoe Keys, disse o CDFW.