Tudo pronto para viagem de Jeff Bezos ao espaço, nesta terça

Jeff Bezos – fundador da Amazon –, realizará grande façanha no espaço a bordo do foguete “New Shepard”. Ele viaja nesta terça-feira, acompanhado do irmão, Mark Bezos, de uma senhora de 82 anos, pioneira do setor aeroespacial, e de Oliver Daemen, um estudante de física de apenas 18 anos

Da Redação

Acontecerá nesta terça-feira, às 9 am, a tão esperada viagem de Jeff Bezos – fundador da Amazon –, ao espaço, na companhia de seu irmão, Mark Bezos, de uma senhora de 82 anos, pioneira do setor aeroespacial, e de Oliver Daemen, um estudante de física de apenas 18 anos. Os olhos do mundo estarão voltados para essa aventura espacial de Besos e seus companheiros.

Tudo será transmitido ao vivo, a partir das 8h30, no “Site Blue Origin”, que Bezos criou no ano 2000. A missão é o 15° voo do foguete “New Shepard”, da “Blue Origin”, mas o primeiro com tripulantes. Deve ser 11 minutos de viagem, que terá três etapas: o lançamento do foguete, a separação da cápsula com os passageiros e o retorno deles à Terra em queda livre com paraquedas em direção à mesma região de onde partiram.

Bezos e seus companheiros estão no oeste do Texas, sul dos EUA, de onde será lançado o foguete. É a base chamada “Launch Site One”, que fica a cerca de 40 quilômetros ao norte de Van Horn, cidade mais próxima.

A missão acontecerá dias depois que o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson foi até a beira do espaço ao atingir 86 km de altitude. O objetivo de Bezos é mais alto: sua jornada a mais de 100 km do solo terrestre acontecerá apenas duas semanas após deixar o cargo de CEO da Amazon, grupo do qual ele detém cerca de 10% das ações.

Quem são os passageiros?

Bezos estará acompanhado de seu irmão, Mark Bezos, um financista que dirige a fundação da família. O grande destaque da viagem, no entanto, é a aviadora Wally Funk, que aos 82 anos se tornará a astronauta com mais idosa da história.

O outro passageiro será Oliver Daemenen, que se tornará o mais jovem viajante espacial, aos 18 anos. O jovem holandês é o primeiro cliente pago da empresa.

O misterioso vencedor de um leilão de US$ 28 milhões que pediu para ficar anônimo estará ausente: ele teve “conflitos de agendamento” e participará de um voo futuro. Portanto, a tripulação da ‘New Shepard”: o jovem Oliver Daemenen, a aviadora Wally Funk, e os irmãos Jeff e Mark .