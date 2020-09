Trajetória de sucesso do ensino a “Florida Christian University” celebra 35 anos

A “Florida Christian University (FCU)”, em Orlando, que celebra 35 anos de plena atividade, é presidida por Bruno Portigliatti, e se tornou referência do ensino na Flórida, realizando o sonho de muitos profissionais na conquista por uma carreira internacional

Da Redação

São 35 anos dedicados à educação de qualidade, com a missão de formar ao longo de sua trajetória, cidadãos competentes. A “Florida Christian University (FCU)”, em Orlando, presidida por Bruno Portigliatti – que assumiu em dezembro de 2017 –, é uma referência do ensino na Flórida, e, desde 1985, tem tornado real o sonho de muitos profissionais na conquista por uma carreira internacional, de forma acessível, reconhecida e com a máxima qualidade. “Um dos meus maiores privilégios na vida tem sido acompanhar a história e o crescimento da ‘Florida Christian University’. E durante esses 35 anos de legado, eu pude testemunhar e participar, por muitos desses anos, da transformação que a FCU tem proporcionado na vida pessoal e profissional de milhares de estudantes”, ressalta o reitor da FCU, Portigliatti.

Bruno Portigliatti, reitor da FCU – “Também pude experimentar a constante fidelidade e, graça de Deus, para com a nossa Instituição. Temos obtido inúmeras conquistas no decorrer desses anos, porém possuímos a convicção, como equipe, de que o melhor ainda está por vir. Agradeço a Deus e a todo o time à honra de poder liderar esta Universidade, reconhecendo sua importância, alcance e valor”, acrescenta Bruno.

A Instituição nasceu do seminário teológico, “Florida Theological Seminary”, tendo como fundadores o casal Dr. Harold e Floralee Shindoll. Em 1999, no entanto, o Seminário passou a ser presidido pelo Dr. Anthony Portigliatti e, desde então, desenvolveu-se e se transformou na “Florida Christian University”, com a missão de proporcionar oportunidades de aprendizado de alta qualidade, com preços e opções de pagamentos acessíveis a todos, embasados nos princípios cristãos. Em dezembro de 2017, a presidência da universidade foi passada para Bruno Portigliatti, que assumiu o bastão com a missão e responsabilidade de continuar o brilhante legado deixado pelos antecessores.

Dr. Anthony Portigliatti – Sempre mais flexível, a “Florida Christian University” oferece classes em diferentes formatos, podendo ser online, via streaming ou presencial e, ainda, em três idiomas: inglês, português e espanhol. Em sua grade curricular ela disponibiliza cursos tecnológicos, bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doutorado nas áreas de Administração, Comportamento, Educação e Teologia.

Hoje, além da sua sede em Orlando, a Universidade marca forte presença em outros estados e cidades dos EUA, e em mais de 50 países, entre eles o Brasil. Lugares em que tem conquistado cada vez mais espaço, reconhecimento e desenvolvido uma sólida rede de parcerias educacionais. E você, o que está esperando para fazer parte também da construção dessa história? Escolha se desenvolver na Universidade que entende você!

Serviço

Florida Christian University

Endereço – 5950 Lakehurst Dr #101, Orlando, FL 32819

Fone – 407-896-0101