Morador registra o momento em que o tornado atingiu cidades do Texas, destruindo casas e prédios

Foi uma quarta-feira de caos no Texas com tornado que destruiu casas e prédios, ferindo mais de 20 pessoas, segundo autoridades texanas – 23 pessoas feridas, 12 levadas para hospitais da região e uma pessoa em estado crítico

Da Redação

Um tornado devastador, segundo comunicado de autoridades do Texas, deixou mais de 20 pessoas feridas, percorrendo 21 quilômetros – do condado de Williamson a Salado, no Texas –, destruindo prédios e várias linhas de energia. Uma série de fortes tempestades trouxe raios, granizo e três tornados, um deles um EF-3 com ventos de 165 mph no centro do Texas.

Informa à polícia que das 23 pessoas feridas, 12 foram levadas para hospitais da região e uma pessoa está em estado crítico. Dois outros tornados foram relatados, um EF-0 em Seaton, também em Bell County e outro em Fort Hood, Coryell County, mas sua categoria ainda não foi determinada.

“Grandes árvores foram arrancadas. Prédios realmente reduzidos a escombros e linhas de energia e postes de energia estão espalhados por toda parte. É muito devastador”, disse o juiz do Condado de Bell, David Blackburn.

Fortes tempestades também atingiram o norte do Texas, na tarde e noite de terça-feira, trazendo um alerta de tornado junto com granizo e ventos intensos. A maioria das tempestades ocorreu ao sul do Metroplex, incluindo o relato de um tornado violento no condado de Bell, perto de Salado.

Segundo meteorologistas, mais tornados e ventos prejudiciais devem ocorrer na região nesta quinta-feira. A população está em estado de alerta absoluto.