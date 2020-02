Edição de fevereiro/2020 – p. 36

Títulos e trajetória das equipes da Orange Futsal

Fundada pelo norte-americano André Joseph Passantino, nascido no Brooklyn (NY), a “Orange Futsal Soccer Academy”, em Orlando, tornou-se referência aos atletas que aspiram ingressar na elite do futsal, com chances para disputar o campeonato nacional, estadual e regional nos EUA. Passantino é filho de brasileira – pai americano –, e jogou no Sport Club Corinthians Paulista, ocasião em que a família foi para o Brasil, e, ainda menino, mostrou suas habilidades para o futebol. E ao retornar aos EUA, em 2015, resolveu fundar uma Academia de futsal – dia 1.º de abril de 2016 –, com objetivo de formar jogadores com potencial, tendo o apoio da esposa, Andreia Passantino.

“Quando chegamos aos Estados Unidos era o início de uma nova etapa, novos desafios”, lembra André. “Eu queria investir os meus conhecimentos esportivos na formação de jogadores de qualidade”. Ele é formado em Educação Física, foi executivo da YMCA Brasil (Associação Cristã de Moços), em São Paulo, jogou em times importantes no Brasil. “Chegamos a Orlando com doze malas, família – os filhos, Enzo,12 anos e Sophia,10 anos –, a cachorra Nina, e o sonho de desenvolver o futebol no país. Pedimos demissão de nossos cargos no Brasil para recomeçarmos nos Estados Unidos”, ressalta.

Andre Joseph Passantino foi eleito melhor jogador repetidas vezes e ganhou o prêmio “Troféu Tênis de Ouro” nos anos de em 1981, 1985 e 1986, dentre tantas outras vitórias. Atuou nas seguintes equipes: Corinthians, Banespa, Palmeiras e Orense (na Espanha) e São Paulo Futebol Clube. Já no futebol de campo, de 1989 a 1990, jogou com o craque Neto, no Corinthians.

Com o término da carreira de jogador, Passantino dedicou-se à sua formação acadêmica – formou-se em Educação Física e fez Pós-Graduação em Marketing Esportivo, em Administração no Esporte e Esportes de Quadra. Ele acumulou muita experiência técnica – gols, títulos e reconhecimento. Conquistou vivência no esporte e se desenvolveu como atleta.

Conta Andreia que Passantino idealizou o projeto Orange em todos os seus detalhes, ainda no Brasil, o sonho virou realidade, quando decidiu fundar a “Orange Futsal Soccer Academy”, em Orlando. “No início foi preciso muita persistência e trabalho árduo, mas as coisas foram se acertando. O André sempre acreditou no projeto e jamais duvidou, ele sabia onde queria chegar. O futsal está em crescimento na Flórida. Hoje a ‘Orange’ tem as equipes campeãs do estado sob o comando técnico do André com a participação dos coaches Fabiano e Luis”.

“Na ‘Orange’ todos os coaches são educadores físicos e capacitados para exercer a função de desenvolver os atletas. Por isso a ‘Orange’ chegou onde está”, considera.

Primeiro passo

No dia 1.º de abril de 2016 teve início às atividades da primeira Unidade no ginásio da “Freedom Middle School”, Hunters Creek. Atualmente os treinos nessa Unidade são as quartas e sexta-feiras a partir das 6:30pm. Categorias: 2014 a 2001.

Em maio de 2017, início de atividades da segunda Unidade no ginásio da “Bridgewater Middle School”, Winter Garden, FL. Atualmente os treinos nessa Unidade são as Segundas, Terças, Quartas e Quintas-feiras a partir das 6:15pm. Categorias: 2014 a 2001.

Já no mês de outubro de 2019, início de atividade da terceira Unidade no ginásio da “Horizon West Middle School”, Windermere, FL. Atualmente os treinos nessa Unidade são as Segundas, Terças, Quartas e Quintas-feiras a partir das 6:15pm. Categorias: 2014 a 2001.

Está definido para agosto de 2020 o Projeto para inauguração da quarta Unidade, em Lake Nona, FL, esclarece Andreia. Lembrando que em todas as Unidades a “Orange” atende meninos e meninas com idades a partir de seis anos, tanto para o Recreacional quanto para o Competitivo. Os treinos acontecem o ano todo e, nos meses de junho e julho, a “Orange” faz “Clínicas de Futsal” e “Summer Camp”.

Com o lema, “Um por todos e todos por um”. A “Orange” incentiva os atletas para que, “Ame e acredite nos seus sonhos! Eles se tornarão realidade se você trabalhar com amor, competência, foco e dedicação”. Isso, no entanto, tem motivado a garotada durante as competições.

As melhores equipes de futsal dos EUA se reúnem em Kansas City para disputa do Torneio Nacional sob a observação dos dirigentes da seleção americana. Para conquistar a vaga no Nacional as equipes precisam vencer o Regional. Neste ano a Orange classificou cinco equipes para o Nacional e garantiu suas vagas. O “National Championships” deste ano foram 178 equipes inscritas de 17 Estados americanos. É a maior e mais importante competição de futsal dos EUA.

Transição para o soccer

Segundo André, o futsal também é um passo importante para que no futuro o jogador possa ingressar no futebol de campo, levando todo aprendizado que adquire nas quadras, onde torna-se habilidoso, toca muito mais a bola e arma jogadas a todo instante. “O objetivo é reunir as equipes vencedoras e no futuro formar um time forte também de futebol de campo”.

“O futsal serviu de base para grandes jogadores que hoje estão no futebol de campo. André tem sido muito procurado por atletas do soccer para realizar treinamentos no futsal. O esporte desenvolve a criança também no aspecto emocional. O futsal é muito valorizado hoje nos Estados Unidos, despertando um grande interesse do país por ser um esporte mais dinâmico. São cinco jogadores que precisam ser mais hábeis. No soccer a criança não toca muito a bola. E quando um garoto sai do futsal e vai para o campo, ele se destaca porque faz os melhores dribles, rápidas tomadas de decisão e ativa e constante participação no jogo”, aponta.

Quanto à relação entre os pais e os filhos atletas, disse Andreia que, “nós temos muitos torcedores, e as famílias dos atletas acompanham os filhos nos jogos. A delegação da ‘Orange’ para os jogos fora de Orlando, incluindo os pais dos jogadores, chega a ocupar até trinta quartos nos hotéis”, complementa Andreia.

Indagada sobre a nacionalidade dos jogadores que integram as equipes do “Orange”, disse Andreia que a maioria – setenta por cento – é de brasileiros residentes ou descendentes de brasileiros, sendo que os trinta por cento restantes são americanos e hispanos.

“Importante ressaltar que as equipes da ‘Orange Futsal Soccer Academy’ além de contarem com importantes títulos na categoria nacional e estadual e que se prepara para disputar em julho um torneio internacional a ‘World Futsal Championship’ no Complexo ESPN Disney, em Orlando”, finaliza Andreia.