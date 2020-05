Teste gratuitos para Covid-19 em Orange County

Devido à demanda constante nos códigos postais 32822 e 32824 por "hot spots", os Serviços de Saúde do Condado de Orange estão estendendo o horário de operação e o número de testes sendo realizados em residentes no Condado de Orange. Os Serviços de Saúde do Condado de Orange aumentaram o número de testes realizados no Ventura Elementary e no South Orange Youth Complex de 150 testes por dia para 200 por dia. Esses sites permanecerão abertos da próxima segunda-feira, 4 de maio, até sexta-feira, 8 de maio. Você não precisa ter sintomas ou atender a nenhum requisito para ser testado; no entanto, é necessário agendar uma consulta on-line e os indivíduos devem ser residentes de Orange County e ter 18 anos de idade ou mais. As consultas são reservadas apenas online. (Recomendamos enfaticamente que você não compareça aos locais de teste sem hora marcada.) www.ocfl.net/SouthOrange - Para agendar uma consulta no site South Orange. www.ocfl.net/VenturaElementary: Para agendar uma consulta no site da escola primária de Ventura. Para informações em espanhol (ou em qualquer outro idioma), ligue para 407-836-3111. Para mais informações, visite www.ocfl.net/COVID19