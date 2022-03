Foram criados 678 mil novos postos de trabalho nos EUA, diminuindo a taxa de desemprego no país

Os EUA geraram 678 mil novos empregos no mês de fevereiro de 2022, segundo o relatório Payroll – a taxa de desemprego caiu para 3,8%, o valor mais baixo desde o início da pandemia

Segundo dados apontados pelo relatório Payroll de emprego não-agrícola, os EUA tiveram melhor mês para o crescimento de emprego desde julho de 2021, adicionando 678 mil empregos em fevereiro, superando as expectativas dos economistas. Com isso, a taxa de desemprego caiu para 3,8%, o valor mais baixo desde o início da pandemia, informou o “Centro de Estatísticas Laborais” na sexta-feira.

Mais uma vez, a previsão de consenso para o relatório – 400.000 empregos – errou o alvo. As oscilações erráticas no mercado de trabalho de um mês para outro tornaram o trabalho dos analistas muito mais difícil durante a pandemia.

O país ainda precisa gerar 2,1 milhões de empregos antes de atingir o nível de fevereiro de 2020 e recuperar todas as perdas na pandemia.

O setor de lazer e hospitalidade, que foi o mais atingido pelas demissões relacionadas à Covid, foi o que adicionou mais empregos novamente, com 179 mil.

A maioria desses empregos foi criada em restaurantes e bares, pois os americanos continuam se aventurando mais para socializar após a onda Ômicron na virada do ano. Serviços profissionais, saúde e construção também registraram fortes ganhos de emprego.

Salários estáveis

Após um período de forte crescimento, os salários ficaram estáveis ​​em fevereiro, à medida que os empregadores tentavam competir por talentos e reter os funcionários existentes em meio à escassez de mão de obra em andamento.

O salário médio por hora ficou em US$ 31,58 no mês passado, apenas um centavo a mais do que em janeiro, quebrando a tendência dos últimos meses.

Essa é uma boa notícia para aqueles preocupados com o fato de que o avanço dos salários aumentará ainda mais a inflação, já alta, talvez incluindo entre eles o “Federal Reserve.”

O Banco Central, encarregado de alcançar o máximo de emprego e estabilidade de preços, foi desafiado pelo rápido aumento da inflação durante a pandemia.

Na quarta-feira (2), o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que um aumento de taxa de 0,25 ponto percentual deve ocorrer na reunião de política monetária do banco em menos de duas semanas.