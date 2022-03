O “Universal Studios Hollywood” já se prepara para inaugurar o “Super Nintendo World”

Anúncio oficial vem quase um ano após a inauguração no Japão do primeiro espaço dedicado ao “Super Nintendo World”. O “Universal Studios Hollywood”, nos arredores de Los Angeles, se prepara para receber os principais personagens da Nintendo

Da Redação

O “Super Nintendo World” irá aterrissar nos EUA. A área temática imersiva inspirada nos principais personagens dos jogos da Nintendo tem previsão de ser aberta oficialmente em 2023 no “Universal Studios Hollywood”, parque nos arredores de Los Angeles, na Califórnia – posteriormente em Orlando. A atração promete transportar os visitantes e fãs para o mundo de Mario, Luigi e da Princesa Peach.

Diversão para adultos e crianças junto aos personagens da Nintendo

Segundo comunicado à imprensa, o “Super Nintendo World”, no “Universal Studios Hollywood”, vai ocupar uma área recém-expandida do parque, que terá ainda atrações mais modernas, imersivas e espaços interativos – seguindo o modelo implantado no Japão. Para completar, lojas e restaurantes farão parte da experiência.

Antes da inauguração da área, a loja “Feature Presentation”, na entrada do parque norte-americano, tem se preparado para começar a vender artigos temáticos da Nintendo como parte da contagem regressiva. Em breve, quem passar por ali poderá comprar pelúcias dos personagens Mario, Yoshi, Bowser, Luigi, entre outros.

Após vários adiamentos por conta da pandemia, o espaço será aberto aos visitantes com atrações que remetem aos jogos eletrônicos, como uma corrida de Mario Kart da vida real, em que os “pilotos” precisam de capacetes de realidade aumentada para ver as projeções de outros personagens e da pista.

Além dos brinquedos, o próprio espaço em si é uma atração: todo o recinto é interativo e imersivo, como se os visitantes estivessem dentro de um videogame. Os turistas podem competir contra outros jogadores e ainda podem pular e dar socos nos famosos “blocos de interrogação” dos jogos, coletando moedas virtuais.

Os jogadores também podem comprar Power-up Bands, pulseiras que podem ser vinculadas a um aplicativo de smartphone, que armazena moedas e chaves virtuais.