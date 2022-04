O consagrado compositor Gustavo Clarão é campeão do Carnaval do Rio com samba-enredo para “Grande Rio”

O consagrado compositor de sambas-enredos Gustavo Clarão é campeão do Carnaval do Rio de Janeiro com o samba-enredo, “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, pela “Escola Acadêmicos do Grande Rio” – campeã do Carnaval pela primeira vez. Ele conversou com o “Nossa Gente” e relatou como tudo aconteceu

Da Redação

Com o enredo, “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”, a “Escola Acadêmicos do Grande Rio” é campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro 2022, levando para Marquês de Sapucaí mensagem antirracista, apelidada de “carnaval preto”, homenageando artistas e intelectuais negros. E pela primeira vez em sua história, a escola Azul e Branco fez a festa da vitória, destacando-se também o samba-enredo de Gustavo Clarão, campeão do Carnaval carioca pela “Grande Rio” – o compositor celebrou com amigos e familiares em Orlando, onde reside há cinco anos.

Em clima de empolgação, Gustavo respondeu mensagens de amigos, de várias partes do mundo, o parabenizando pela beleza do samba-enredo que sacudiu a avenida. “A Grande Rio mereceu o título de campeã depois de trinta e três anos de desfiles. Estou feliz porque o samba-enredo também foi campeão e isso trouxe um sabor muito especial, depois da pandemia, e em carnaval fora de época. Começo o ano com o pé direito”, ressalta o compositor.

“Grande Rio” ganha título de campeã após 33 anos de desfiles na Sapucaí

Gustavo enalteceu os parceiros, Arlindinho Cruz, Igor Leal, Thiago Meiners, Jr Fragga, destacando-se o sobrinho compositor, Cláudio Mattos, que ele denomina “ala da nova geração”, que o incentivou a compor o samba-enredo da “Grande Rio”. “Estava decidido a não mais fazer samba-enredo, mas o meu sobrinho ligou sugerindo que eu fizesse com ele o samba da ‘Grande Rio’. Eu estava desanimado, resisti, mas quando ele falou do enredo e me mandou os esboços, aceitei a parceria”, lembra.

Campeão de sambas-enredos do Carnaval do Rio de Janeiro desde 1984, compondo para as principais escolas do Grupo Especial, Gustavo falou do título conquistado em 1992, com o samba-enredo, “Paulicéia Desvairada”, para “Estácio de Sá” – ano em que a escola também foi campeã do Carnaval. “Foi algo memorável, um momento incrível que marcou minha carreira no Rio de Janeiro.”

O compositor destacou ainda os títulos conquistados pela “São Clemente”, em 2018, e pela “Mocidade Independente”, em 2020. “Na ‘Viradouro’ ganhei o título várias vezes. Compus para outras escolas do Rio e isso consagrou a minha carreira como o compositor mais premiado com sambas-enredos no carnaval do Rio de Janeiro ”, complementa.

Emoção à distância

Indagado sobre a emoção à distância, quando soube da vitória da “Grande Rio” e também da vitória do seu samba-enredo, disse que se sentiu gratificado. E mesmo estando em Orlando, ficou emocionado ao ver o seu samba cantado na avenida pelos integrantes da escola e pelo público nas arquibancadas e camarotes. “É uma sensação indescritível, mas foi tudo muito corrido para compor o samba ”, relata.

Conta o compositor que o refrão final do samba-enredo foi finalizado nos estúdios, no Rio de Janeiro, na reta final. “Você vai acertando a letra, a melodia, fazendo os devidos encaixes e às vezes a finalização acontece dentro do estúdio, no momento da gravação, mas deu tudo certo”, sorri.

Nascido em uma família de compositores no Rio de Janeiro – o pai e o avô compunham sambas –, Gustavo Clarão, após tantas vitórias já se considera um veterano da passarela do samba. Alega que o sobrinho, Cláudio Mattos, será a continuação do legado.

“Já faço parte da velha-guarda de compositores de samba-enredo, mas sou grato pela ‘Grande Rio’ que confiou no meu trabalho e levou o samba para avenida. E mesmo estando longe, morando em Orlando há cinco anos, pude contribuir com uma das celebrações mais fantásticas do nosso povo que é o carnaval.”

Shows em Orlando

Para quem quer acompanhar as apresentações ao vivo do cantor e compositor Gustavo Clarão, ele se apresenta nos fins de semana em Orlando, mostrando a sua ginga como sambista. Aos sábados, canta no “Feijoada com Samba”, no “Eskina Restaurant & Bar”, das 14 às 17h (5749 W Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, FL 34746) ; aos domingos, no “Boteco Restaurant”, a partir das 7h30 (5135 International Dr #12, Orlando, FL 32819).