Ron DeSantis tem rejeitado os pedidos para impor um mandado de uso de máscara

O presidente Joe Biden entregou uma mensagem severa ao governador da Flórida, Ron DeSantis, sobre a oposição do republicano aos mandatos da máscara: “Saia do caminho”

Da Redação

O presidente Joe Biden enviou na terça-feira uma mensagem severa ao governador da Flórida, Ron DeSantis, sobre a oposição do republicano aos mandatos da máscara: “Fique fora do caminho”. DeSantis atribuiu o aumento de casos Covid-19 no estado a fatores sazonais e rejeitou os pedidos para impor um mandato de uso de máscara. Na semana passada, ele assinou uma ordem executiva ameaçando reter fundos estaduais de distritos escolares que instituíram mandatos de uso de máscaras para seguir as diretrizes de saúde federais para áreas que experimentam um aumento nos casos de coronavírus.

“Olha, precisamos da liderança de todos. Se alguns governadores não estão dispostos a fazer a coisa certa para derrotar esta pandemia, eles deveriam permitir que empresas e universidades que querem fazer a coisa certa o façam “, disse Biden em comentários sobre a pandemia.

“Peço a esses governadores que ajudem, por favor. Mas, se você não vai ajudar, pelo menos não atrapalhe as pessoas que estão tentando fazer a coisa certa. Use seu poder para salvar vidas. ”

Pelo terceiro dia consecutivo, as hospitalizações por Covid-19 na Flórida atingiram um pico de pandemia com 11.863 pacientes. As autoridades de saúde federais disseram que um em cada três casos de coronavírus em todo o país ocorreu na Flórida e no Texas na semana passada.

Em uma coletiva de imprensa em Everglades na terça-feira, DeSantis repetiu sua crença de que o aumento em breve diminuirá, dizendo: “Essas coisas estão chegando; você sabe que temos a temporada de verão por qualquer motivo no Cinturão do Sol e, em particular, na Flórida, você sabe. Provavelmente voltará no inverno, como no ano passado, não tanto quanto no Nordeste, mas veremos. ”

DeSantis também minimizou o aumento nas hospitalizações e não abordou a crescente pressão sobre a equipe do hospital. “Nossos hospitais estão abertos”, disse ele, acrescentando que em hospitais com altos casos de Covid, esses pacientes “representam uma fração dos leitos hospitalares em geral.”

Ele disse esperar que as pessoas não fiquem longe dos hospitais por medo de contrair o vírus, como aconteceu nas primeiras fases da pandemia no ano passado. “Não quero que se repita – por causa da histeria da mídia – que pessoas com problemas cardíacos ou derrames não vêm para obter atendimento.”

DeSantis disse que seu governo se concentrou na vacinação de idosos. Ele disse que não estava preocupado com a infecção dos jovens porque eles provavelmente teriam um caso menos grave.

“Eu prefiro ter cinco mil casos entre pessoas na casa dos vinte anos do que 500 casos entre adultos mais velhos”, disse ele. “E é por isso que acredito que proteger os mais vulneráveis ​​tem sido o caminho certo.”

DeSantis é um crítico regular do governo Biden. Mas ele e o presidente democrata chegaram a um consenso no início de julho, depois do desabamento de prédio em Surfside. No entanto, quanto as medidas para conter o avanço da Covid, a Casa Branca está em contato com as autoridades da Flórida para oferecer assistência e apoio à pandemia, mas não espera uma ligação entre Biden e DeSantis.